Gobierno sumó casos asintomáticos a cifras oficiales: Hay 15.135 contagiados por Covid-19

El Gobierno contabilizó a los pacientes asintomáticos que dieron positivo en examen de PCR en la cifra oficial de contagiados por Covid-19, por lo que los casos totales en nuestro país llegan a 15.135.

En las cifras oficiales entregadas por el sitio www.gob.cl/coronavirus fueron incluidos los casos asintomáticos, aunque en la página del Ministerio de Salud no se han sumado.

Las cifras entregadas por el Gobierno en las últimas horas, incluyendo casos asintomáticos en el total de contagios.

En la última jornada se incluyó el nuevo criterio para considerar a alguien como caso positivo de coronavirus: no sólo PCR positivo tras detectarse síntomas, sino que también el examen PCR positivo aunque no haya habido síntomas.

El cambio se da luego de que hace algunos días se encargara realizar 920 test PCR como medida preventiva en algunos hogares de ancianos y recintos penitenciarios, ya que son grupos especialmente vulnerables por el factor hacinamiento y las circunstancias socioeconómicas.

El resultado fue de 250 infectados que estaban sin síntomas.

Expertos, como la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, expusieron que a estos casos asintomáticos también hay que aislarlos, porque si bien pueden ser menos contagiosos, por no presentar síntomas evidentes, si no se respetan las medidas de distanciamiento social pueden igualmente ser contagiosos.

Desde el Colegio Médico también valoraron el conteo de asintomáticos, esperando que estos testeos continúen en estas poblaciones específicas.

El epidemiólogo y académico de Universidad de Santiago Christian García apuntó a que hay que testear y, a su vez, hacer seguimiento de estos casos.

"La pregunta es para qué. ¿A esas personas las vamos a seguir? Porque eso va a ser algo muy importante si es que esas personas van a ser para siempre asintomáticos o van a desarrollar síntomas, lo que significa toda una maquinaria y un seguimiento posterior. Claramente que esa va a ser una dificultad en la implementación de esta nueva forma de testear", indicó.

El profesional añadió que "no tener síntomas, no tener fiebre, tos, va a reducir la probabilidad de que estas gotitas salten de una persona a otra, salten a las manos, pero cuando nosotros hablamos todos los días hay gotitas que se expelen. A veces uno puede estornudar no necesariamente estando enfermo".

Diputado Castro: "Corresponde unificar y no dividir los casos"

Mientras que hay preocupación respecto a cómo el Ejecutivo informará la cifra de los asintomáticos a la Organización Mundial de la Salud (OMS), considerando que para el organismo vale simplemente la existencia del test positivo.

El diputado socialista Juan Luis Castro dijo discrepar "de la forma en que se anunció el método para ir comunicando los casos positivos de aquí en adelante, creo que corresponde unificar y no dividir los casos".

"Se entiende que estamos entrando en el momento más álgido, las cifras de Chile van a ser mucho más altas en los casos en la medida que se haga testeo poblacional, que es la instrucción de la OMS", recalcó.

Vuelve a aplazarse entrega del "carnet Covid"

Además, se volvió a aplazar la entrega del carnet de alta, el denominado "carnet Covid", quedando para la próxima semana.

Según el ministro de Salud, Jaime Mañalich, no será un carnet que haga referencia a la inmunidad, porque -indicó- se podría agregar la presencia de anticuerpos también criterio de caso positivo.