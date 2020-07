Goteras en pabellones: Fenats denunció graves falencias en Hospital de Curanilahue

La Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) base Curanilahue denunció que en el Hospital Provincial "Rafael Avaria Valenzuela", con las constantes lluvias, se repiten los problemas de goteras en pabellones y servicios clínicos de atención a pacientes en el recinto, una situación que se repite desde antes de la pandemia, y que ellos acusan no ha tenido solución.

Cusam Castro, dirigente de Fenats Hospital de Curanilahue, expuso que "hay goteras en servicios clínicos, obviamente eso pone en riesgo no solo a los pacientes sino que también a los funcionarios".

Junto a esto, Castro denunció que "en este momento no cuenta -el hospital- con agua caliente en lavandería, que hoy en pandemia es fundamental, con equipos de esterilización que no funcionan al 100 por ciento, con residencias de Samu básico que no cumplen con las condiciones esenciales para el óptimo descanso de los funcionarios".

A eso se suma, según Castro, que "la APS fue prácticamente desalojada y hoy realizan un esfuerzo enorme para atender a sus pacientes a pesar de estar confinados en seis box para la atención de toda la población".

Desde el Servicio de Salud Arauco se indicó que se referirán a través de un comunicado dentro de las próximas horas.