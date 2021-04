Gremios de la salud criticaron que Coquimbo y La Serena salgan de cuarentena

Las comunas de Coquimbo y La Serena saldrán de cuarentena a partir del lunes 19 de abril, medida que es criticada tanto por las autoridades regionales como por distintos gremios de la salud.

Según acusan los expertos, las condiciones y los índices en el mes de confinamiento total -inició el 11 de marzo- en estas comunas, no ha mostrado una evolución importante que permita el avance a Transición.

En cuanto a números, el 11 de marzo la Región de Coquimbo tenía 1.319 casos activos, mientras que en el informe epidemiológico de este domingo se informaron 1.151 contagiados en esta condición. En tanto, en el último mes se han registrado más de 100 fallecidos en la zona a causa de complicaciones por este virus.

"Para nosotros fue un golpe, es fuerte sentir que vemos que las cifras no bajan y ellos hayan levantado una cuarentena, pero ahí nos damos cuenta nuevamente que el Gobierno no quiere a los trabajadores, no quiere a la comunidad", afirmó Karina Espinoza, presidenta regional de la Fenats.

"A la autoridad no le importa el daño que está haciendo la pandemia y que va a producir entre todos los demás, entonces no entendemos que seguir cometiendo errores es insólito", acotó.

"Las decisiones se están tomando bajo criterios económicos"

En la misma línea, Bárbara Rojas, vicepresidenta de la Fenpruss, señaló que "creemos que los indicadores epidemiológicos no dan para el paso a la fase 2, que son los mismo parámetros que el mismo Gobierno ha diseñado".

"Creemos que acá las decisiones se están tomando bajo criterios económicos y no sanitarios, no se está pensando en la comunidad, no se está pensando en los pacientes que hoy día están conectados a ventiladores mecánicos, que están sufriendo, en los fallecidos que todos los días tenemos", aseguró Rojas.

Por su parte, el presidente regional de los Psicólogos, Luis Poblete, indicó que esta decisión repercutirá en el trabajo y ánimo de los trabajadores de la salud que están hace más de un año luchando contra el Covid-19 en los recintos asistenciales.

"Lamentablemente las medidas que está tomando el Ministerio de Salud son insuficientes, no están yendo al problema de fondo y nos preocupa porque lamentablemente las alteraciones emocionales va a afectar indudablemente en el rendimiento que los equipos tengan para poder atender la pandemia", advirtió el experto.

El seremi Alejandro García descartó que sean criterios distintos a los sanitarios los que motiven estas decisiones, asegurando que "estos cambios se deben principalmente a que las comunas han presentado una disminución en indicadores como la tasa de contagios diarios, la positividad y el R efectivo en relación al mes de marzo".

"El llamado a la población es a continuar siendo responsables y no relajarse, respetando en todo lugar las medidas sanitarias preventivas", apuntó la autoridad.