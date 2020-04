Gremios recurren a Contraloría por falta de insumos para proteger al personal médico ante Covid-19

El Colegio Médico y el de Matronas y Matrones denunciaron ante la Contraloría General de la República falta de insumos para proteger al personal médico en los lugares de trabajo de la Región Metropolitana de un posible contagio por Covid-19.

El escrito de ambos gremios, presentado también en la Seremi de Salud, acusa "infracciones a las condiciones sanitarias básicas en los lugares de trabajo, debido a la escasez de elementos de protección frente al virus SARS-CoV-2 (que provoca el Covid-19), que ha puesto en riesgo la integridad física y psicológica del personal de salud".

"La argumentación se basa en el incumplimiento de los artículos 53 y 54 del Decreto N°594 del Ministerio de Salud, que obliga a 'suministrar, sin costo alguno, los Elementos de Protección Personal (EPP) necesarios para prevenir los riesgos asociados a la función desempeñada por el personal de los servicios de salud' ", exponen en un comunicado.

Apuntan que eso insumos, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud y la Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo, corresponden a mascarillas quirúrgicas, respiradores N95, protectores faciales, delantales, gafas protectoras, entre otros.

Recuerdan también que "la falta de materiales mínimos para prevenir la enfermedad Covid-19 ha sido ampliamente enunciada por ambas colectividades gremiales, a través de distintas encuestas e informes".

Con esta acción exigen que se adopten las medidas necesarias para cumplir con la normativa vigente y que también se inicie un sumario sanitario para investigar las responsabilidades administrativas por las infracciones correspondientes.

Asimismo, exhortan que la seremi Rosa Oyarce disponga una inspección en terreno para constatar la realidad de los distintos establecimientos hospitalarios y de atención primaria.

"Están atendiendo mujeres embarazadas con sospecha de Covid-19"

Entre las razones por que se hacen parte de la denuncia, la presidenta regional del Colegio de Matronas y Matrones, Katiuska Rojas, explicó que ha recibido información de que algunos profesionales del gremio en hospitales "están recibiendo mujeres gestantes con sospecha de Covid-19".

Asimismo, "la deficiencia no solamente está dada por no suministrar la cantidad suficiente de insumos, sino porque además no se han entregado las capacitaciones", sostuvo.