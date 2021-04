Greta Thunberg donó equivalente a 83 millones de pesos para vacunación en países pobres

La activista medioambiental Greta Thunberg pidió solidaridad internacional y que los países más avanzados con la vacunación contra el Covid-19 compartan sus dosis con aquellos que no tienen acceso, además de realizar una donación al fondo Covax.

"Es lo más razonable que se puede hacer. Lo sensato y lo moralmente correcto es priorizar a la población más vulnerable para las vacunas del Covid-19 sin importar si viven en un país rico o pobre" señaló la activista sueca en conferencia organizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Climate & environmental activist @GretaThunberg joins forces with WHO to support #VaccineEquity . She urges countries & manufacturers to boost and share #COVID19 vaccine supplies so everyone everywhere can be vaccinated. 👉 https://t.co/wjLTWock0H pic.twitter.com/Pn4jnbIT33

En este evento, la OMS anunció que la fundación de Thunberg donó 100.000 euros (unos 83 millones de pesos chilenos) al programa Covax, que tiene por objetivo financiar la compra de vacunas y su distribución entre los países de ingresos medios y bajos y que no tienen capacidad económica para competir con los países ricos a la hora de negociar con las farmacéuticas en el mercado internacional.

A través de sus redes sociales, la joven explicó que hay "algunas personas que parecen estar molestas porque mi fundación está donando dinero", a lo que recordó que "este dinero proviene de premios y distinciones. No recibo dinero por mi activismo ni tengo interés en la filantropía. Regalías de libros, entre otros, las doy a mi fundación".

About 1 in 4 people in high-income countries have received a COVID-19 vaccine, compared with just 1 in more than 500 in low-income countries.

My foundation will donate €100000 to support COVAX to ensure a more equitable global COVID-19 vaccine distribution. #VaccineEquity pic.twitter.com/JKxZC4s8F7