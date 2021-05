Guagua se contagió Covid en Hospital Las Higueras: Familia acusa negligencia

Una familia de Talcahuano denunció una presunta negligencia en el Hospital Las Higueras, asegurando que su bebé recién nacida se contagió de Covid-19 al interior del recinto.

La familia asegura que seis personas se encuentran en cuarentena, tras un brote familiar, incluyendo a La Niña.

De acuerdo a Celeste Riquelme, madre de la lactante, fue en la primera quincena de mayo cuando ingresó al hospital y donde su PCR de rigor dio negativo, por lo que 24 horas después se realizó sin problemas la cesárea programada.

Tras el alta, la recién nacida presentó síntomas de ictericia (coloración amarillenta de la piel), por lo que fue internada en una clínica privada, donde se confirmó el contagio.

"Le tomaron el PCR a la bebé y el día siguiente me llama el pediatra diciendo que la Bebé había salido positivo en el PCR", señaló la madre, agregando que "ahí le dije que cómo era posible una bebé recién nacida haya dado positivo, siendo que yo antes de mi cesárea programada me había tomado el PCR (dando negativo), yo no recibía visitas, mi familia tampoco... A mi casa no iba nadie".

"Me dijo (el pediatra) que en el hospital lo más probable es que se había contagiado, ya que los manipulan mucho (a los recién nacidos) para tomarles exámenes y todo ese tipo de cosas", indicó la progenitora.

SE CONFIRMA BROTE EN LA FAMILIA

Cecilia Soto, jefa de salud pública de la Seremi de Salud del Biobío confirmó el brote, señalando que la bebé fue dada de alta y se encuentra en una residencia sanitaria con la familia.

"La madre ingresó al Hospital Las Higueras el día 13 y fue dada de alta el día 15, posterior a su cesárea. Al ingreso se le tomó e ingresó con un PCR negativo y no estuvo en contacto ni con personas positivas, ni con funcionarios positivos", señaló la autoridad.

"Posterior al alta estuvo en su domicilio y el bebé ingresa por un ictericia y resulta ser positivo -explicó- Quedó catalogado como de transmisión comunitaria con cinco contactos estrechos. La bebé fue dada de alta y está junto a la familia en la residencia sanitaria".

Para Celeste Riquelme existe un caso de negligencia por parte del Hospital Las Higueras y advirtió que ya estudian acciones legales.