Guevara: Si hay irresponsables, no sacamos nada con tener un ejército fiscalizador en Santiago

El intendente metropolitano, Felipe Guevara, recalcó la necesidad de que la ciudadanía respete las cuarentenas para reducir los casos de Covid-19 en la región, la más afectada por la pandemia al concentrar alrededor del 80 por ciento de los casos.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el jefe regional aseguró que la fiscalización no es suficiente para controlar a las personas, considerando que ayer en la mañana cerca de 100 personas fueron detenidas en el Paseo Ahumada por no contar con los permisos respectivos.

"No basta la fiscalización. Hacemos 35 mil controles al día, hoy día vamos a hacer 100 mil, pero mientras haya gente irresponsable que no se dé cuenta que está afectando la vida y la salud de otros entonces no sacamos nada con tener un ejército fiscalizador en Santiago", planteó.

"Tenemos en promedio 35 mil fiscalizaciones al día que hacen las Policías, de eso tenemos 1.100 a 1.200 personas detenidas al día. Entre estas tenemos unas 200 personas en promedio que son detenidas por andar circulando en toque de queda sin salvoconducto, luego tenemos unas 700 personas que son detenidas por quebrantar la cuarentena, por circular en comunas con cuarentena sin tener motivo, y luego hay un número entre 150 y 200 personas que son detenidas por órdenes de detención pendiente", añadió.

Nuevas medidas para restringir permisos

Con todo, Guevara comentó que durante esta semana se informarán nuevas medidas para disminuir las personas que transitan en las calles.

"La idea es poder hacer más robustas las medidas de fiscalización y también disminuir las personas que hoy día tienen una autorización tácita para circular en circunstancias que no deberían hacerlo", sostuvo.

La autoridad ejemplificó con los funcionarios de la propia intendencia, que se extiende a otros trabajadores del sector público, quienes al poseer una credencial podrían circular sin necesidad de solicitar permisos.

"Si va a comprar podría no pedir el permiso en la Comisaría Virtual, pues bien, esos casos queremos disminuirlos y entiendo que la Subsecretaría de Prevención del Delito va a hacer anuncios esta semana en ese sentido, o sea, todavía podemos restringir más la salida de las personas", expresó.

De todos modos, Guevara reconoció que hay personas que salen de sus casas para poder comer, ya que no han recibido los aportes del Estado.

"Hay de todo, hay gente que efectivamente no tiene la ayuda necesaria, no le está llegando el apoyo del Estado y sienten la necesidad de salir para comer, y hay otros que sin ninguna necesidad hacen carreras clandestinas ni participar en fiestas, lo hacen con una tremenda irresponsabilidad", aseveró la autoridad.

Fiscalizaciones

El general de Carabineros, Ricardo Yañez, detalló que la última semana -entre el 1 y 7 de junio- se detuvo a 15.217 personas, 9.818 de ellas por delitos contra la salud pública que incumplieron las medidas sanitarias.

"Más de 1.600 de estos corresponden a detenidos por delito mayor de connotación social y más de 200 corresponden a detenidos por delito de robo, que es un delito gravoso que afecta notoriamente a las personas. Hay un tema que es super relevante respecto a estos datos que, del total de 88 mil detenciones aproximadamente que llevamos a la fecha por delitos que afectan la salud pública, más de 6.800 personas registran más de dos detenciones", agregó.