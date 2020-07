Guevara tras jornada de protestas: Hay una coordinación permanente en las fuerzas de seguridad

El intendente de la Región Metropolotina, Felipe Guevara, condenó la última jornada de manifestaciones que se vivió en diferentes zonas de Santiago y salió al paso de las críticas asegurando que las Fuerzas de Orden y Seguridad funcionan coordinadamente.

"La preparación que se había trabajado funcionó, tenemos daños muy acotados (...) Los grupos que participaron eran grupos pequeños que se distribuían para robar y cometer los ilícitos en estos 13 lugares", aseguró la autoridad regional.

Ante las críticas de algunos alcaldes que acusaron nula presencia policial o del Ejército en sus comunas, Guevara aseguró que "hay una coordinación permanente entre las tres unidades: los dos policías y el Ejército".

"Esa aseveración de que no hay coordinación, o que hay ausencia de militares, PDI o Carabineros, es totalmente absurda y falsa. Me consta, los he visto coordinadamente trabajando", enfatizó el intendente.

Quiero "absolutamente desmentir cualquier tipo de descoordinación o de falta de presencia de nuestras policías y de las fuerzas armadas", fustigó.

Críticas a los diputados

En tanto, la autoridad regional sostuvo que no tiene antecedentes respecto a la posible vinculación entre los disturbios de anoche y el proyecto de ley del retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones.

"No tengo antecedentes de que los disturbios que hubo anoche, tengan alguna relación con el proyecto de ley que se va a votar en la Cámara de Diputados. Si así fuera, es totalmente condenable el uso de la fuerza para intimidar a la democracia", cuestionó Guevara.

"La advertencia que han hecho algunos diputados en relación a vincular un proyecto de ley en particular con la violencia, desde luego que los condenamos y los lamentamos: Ningún democrata en Chile debe ser partidario de la violencia", sentenció.

Alcalde Delgado: "Se debe mejorar la estrategia"

En este contexto, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), advirtió de un posible "estallido social 2.0".

"El Gobierno no puede ejercer presión reactiva frente a lo que quiere toda la ciudadanía", advirtiendo que "el estallido social 2.0 va a ser peor. No podemos hacernos daño a nosotros mismos", sostuvo Pizarro.

En tanto, el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado (UDI), solicitó al Gobierno mejorar la estrategia.

"Lo último que necesitamos como país es más violencia. La gente está pasando por momentos estrés, angustia, incertidumbre. (Quiero) Hacer un llamado al ministro del Interior para que también se haga respetar el toque de queda", sostuvo Delgado.

"Hacer un llamado reforzar esa protección, a tener una visión más estratégica", cerró la autoridad comunal.