Habitantes de alejada isla de Chaitén temen contagiarse con Covid-19 por llegada de trabajadores de salmonera

Vecinos del sector de isla Llahuen, en la comuna de Chaitén, están preocupados por la llegada de trabajadores de la empresa productora de salmones Aquagen, porque no saben si estos trabajadores están o no contagiados con Covid-19.

Pedro Torres, uno de los vecinos de este sector de la Región de Los Lagos, dijo a Cooperativa Regiones que en su isla viven pocas personas y la mayoría de ellos es de la tercera edad y personas con enfermedades de base como hipertensión y asma crónica.

Torres dijo que "yo sé que estos días ha llegado dos veces el avión. Uno de esos días fue el viernes pasado: aterrizó, vino a dejar, a buscar gente y se fue. El hecho es preocupante porque yo tengo a mi mamá que va a cumplir 75 años y de ahí hay otros cuatro adultos mayores, además de mi hermano que tuvo tuberculosis hace cinco o seis años".

El vecino dijo que no tienen certeza si las personas que llegan a ese lugar a trabajar se han hecho el examen PCR : "No lo sabemos. Yo hablé con el jefe de centro y él me dijo que venían todos con sus exámenes hechos, incluido el PCR. El tema se lo hicimos ver al gobernador y a la alcaldesa de Chaitén en una reunión, pero no tuvimos ninguna respuesta".

Respuesta de Salud

Desde la Seremi de Salud de la provincia de Palena, la jefa provincial Daniela Ortiz señaló que "la empresa en cuestión presenta cotidianamente documentación para ingresar a diversas partes de la provincia. Lo que sí debo chequear es si el aeródromo de Pumalín está autorizado para aterrizajes o no".

La autoridad sanitaria agregó que "la última información que tuve al principio de esta emergencia es que el aeródromo de Chana es el que está autorizado para aterrizajes y despegues de aeronaves. El resto de los aeródromos, incluso el aeródromo del Amarillo, están habilitados solo en casos de emergencias".

Hasta el cierre de esta edición no fue posible averiguar si se autorizan o no los vuelos a la pista de Pumalín.