Herman Chadwick confirmó que Bernardino Piñera murió por Covid y desestimó críticas por el funeral

Herman Chadwick Piñera, primo del Presidente Sebastián Piñera, afirmó que se cumplieron los protocolos en el controvertido funeral del tío de ambos, el sacerdote Bernardino Piñera, cuyo fallecimiento fue a causa del coronavirus, según dijo la propia familia.

La controversia respecto a las exequias se originó luego de que este domingo se viralizara un video en el que se aprecia cómo una persona abre la ventanilla del ataúd argumentando que "Sebastián (Piñera) lo quiere ver", mientras de fondo se escucha a diversas personas que dicen que "no se puede abrir" por protocolo, lo que se sumó a la presencia de músicos en vivo y una cantidad de personas que parece excesiva para una época de pandemia.

Consultado por La Tercera, Chadwick Piñera aseguró que en la ceremonia privada en el Parque del Recuerdo hubo "veinte familiares, y muchos quedaron con las ganas de ir y no pudieron".

Sin embargo, Chadwick rechazó sumar a al menos otras 11 personas entre sacerdotes, músicos y fotógrafos. "No, no, esos no se cuentan", respondió.

El Protocolo de Funerales en Tiempos de Pandemia por Covid-19, emitido a inicios de abril por la Subsecretaría de Salud Pública, sostiene que "el cadáver de un fallecido por Covid-19 no significa un riesgo sanitario mayor al que ya existe previamente por la enfermedad", y que "el riesgo reside en la posibilidad de aglomeración de personas asistentes al funeral", por lo cual éste debe durar máximo 90 minutos y que la asistencia está restringida "exclusivamente al núcleo directo del fallecido con un máximo de 20 personas", todos respetando las medidas sanitarias.

Herman Chadwick, hermano mayor del ex ministro Andrés Chadwick, aseguró haber sido el organizador de la ceremonia a pedido de la familia, "y lo primero que hice fue ceñirme estrictamente a todas las normas sanitarias que hay en estos momentos para los entierros, conversar con el Parque del Recuerdo y con el Hogar de Cristo. Y cumplimos con todo".

"En el video no hay nada que no cumpla con las normas. Nada. El video cumple con todas las normas del protocolo. Los cajones se sellan, la tapa que se abre es una tapa que siempre se puede abrir; no se sella la tapa, se sella el vidrio. Por lo tanto, no hay ningún incumplimiento. Pero es algo familiar: no puede tener repercusión pública el entierro de un arzobispo de 104 años tan querido por su familia", dijo el también presidente de Enel Chile.

Protocolo funerales Covid-19, indica que la asistencia al funeral debe tener un máximo de 20 personas. No es necesario un ataúd especial, ya que estos siempre deben ser herméticos e impermeables. pic.twitter.com/Tfe0BMlgDQ — Seremi de Salud RM (@SeremiSaludRM) June 22, 2020

"Murió por secuelas del Covid-19; no hubo alta médica"

Otra polémica es respecto a la causa del deceso. Cuando el Gobierno informó la muerte de Bernardino Piñera, la vocera Karla Rubilar aseguró que él "había superado efectivamente el Covid-19, no obstante de eso ya tenía avanzada edad".

Sin embargo, en el funeral el propio Mandatario habló y apuntó que "no es casualidad que haya muerto en el día del padre y víctima de una enfermedad que ha causado tanto dolor y sufrimiento a tantas familias chilenas", según se ve en el video que el Parque del Recuerdo había subido a YouTube pero que bajó esta mañana.

"Pero por supuesto, pues", confirmó Chadwick Piñera, agregando que "como consecuencia del Covid personas jóvenes puedan salir dañadas, qué se yo, con un problema respiratorio, que pueda dejar algunas secuelas, al tío le dejó unas secuelas que le marcó su muerte".

De hecho, contrario a la versión entregada públicamente por La Moneda, precisó que el sacerdote nunca superó el Covid-19 que le fue diagnosticado el "el 22 ó 23 de mayo".

Estuvo internado en la Clínica de la Universidad Católica, donde "estuvo muy, muy mal, durante 14 días", por lo que "acordamos que se fuera a una casa de reposo que tienen los sacerdotes en la Plaza Eliodoro Yáñez, por ahí, para pasar sus últimos días. No hubo un alta médica; nos dijeron 'llévenselo a una casa donde pueda estar tranquilo', pero era para bien morir. Nadie pensó que era para vivir", expuso.

Ante las críticas por la apertura del ataúd, el Gobierno ha debido salir al menos tres veces a dar explicaciones y la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, dijo que "se cumplió 100% el protocolo dado por el Ministerio de Salud", subrayando que los asistentes "mantenían distanciamiento social, y el féretro cumplía con todos los requisitos de sello".

El ex arzobispo de La Serena murió a los 104 años y estaba siendo investigado por el Vaticano por una denuncia de supuesto abuso sexual contra un menor de edad ocurrido hace más de 50 años.