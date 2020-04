Histórico: Apple y Google se unen para crear sistema de seguimiento de coronavirus

Las compañías Apple y Google anunciaron una sorpresiva alianza en la que trabajarán juntas para proporcionar herramientas que ayuden a rastrear la propagación del coronavirus.

Ambas firmas lanzarán herramientas de desarrollo (llamadas API) en mayo que "permitirán operar entre dispositivos Android e iOS utilizando aplicaciones de las autoridades de salud pública".

"Google y Apple están anunciando un esfuerzo conjunto para permitir el uso de la tecnología Bluetooth para ayudar a los gobiernos y las agencias de salud a reducir la propagación del virus, con la privacidad y seguridad del usuario centrales para el diseño", dijeron Google y Apple en un comunicado de prensa.

La tecnología Bluetooth se puede utilizar para rastrear la ubicación de un teléfono. Así, las herramientas de Apple y Google permitirán que los fabricantes de aplicaciones usen Bluetooth para informar a las personas cuando entren en contacto con alguien a quien se le haya diagnosticado coronavirus.

En la práctica, si tiene un teléfono y se cruza con alguien que termina dando positivo por coronavirus, puede recibir una alerta de que ha entrado en contacto con COVID-19. Se ha señalado que las aplicaciones no recopilarán información de identificación personal o datos de ubicación del usuario y "las personas que dan positivo no están identificadas con otros usuarios de Google o Apple".

Las aplicaciones almacenarán la ubicación durante aproximadamente 14 días. Los datos "solo serán utilizados para el rastreo de contactos por parte de las autoridades de salud pública para el manejo de la pandemia COVID-19", dijo Google.

Se ha establecido que esto será voluntario, lo que significa que los usuarios deberán aceptar que se les haga un seguimiento si desean participar.

Contact tracing can help slow the spread of COVID-19 and can be done without compromising user privacy. We’re working with @sundarpichai & @Google to help health officials harness Bluetooth technology in a way that also respects transparency & consent. https://t.co/94XlbmaGZV