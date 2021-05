Hospital del Salvador negó que se haya suspendido la recepción y atención de pacientes

Luego de que pacientes de la urgencia del Hospital del Salvador en Providencia denunciaran una saturación del recinto, el centro médico negó que se haya suspendido la recepción y atención de personas.

"Está crítico, recién abrieron la contingencia y no nos dejan pasar, cerraron todo. El sistema está colapsado, no hay camas. Mi hermano está en una silla de ruedas y no hay camillas", comentó esta noche el familiar de uno de los pacientes a Cooperativa.

Pacientes de la urgencia del Hospital Del Salvador en Providencia denuncian saturación del sistema hospitalario, desde el recinto niegan que se haya suspendido la recepción y atención de personas. #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/E1JrpFGbzH — Felipe Cofré (@_felipecofre) May 26, 2021

"Descartamos que se haya suspendido la recepción y atención de pacientes en nuestro servicio de urgencia. Nuestros equipos y turnos de ambos servicios de emergencia se encuentran operativos, tratando de agilizar lo más posible la atención en beneficio de nuestra comunidad usuaria, manteniendo los protocolos tal como lo exige la contingencia sanitaria", señaló el hospital en un comunicado.

"La atención de pacientes tanto en la urgencia respiratoria, que incluye a pacientes con sospecha de Covid, como en la urgencia no respiratoria, se mantiene de manera habitual. Esto considera la categorización de pacientes según su riesgo y patología, la realización de exámenes y la hospitalización para quienes la requieren", afirmó.

"Estamos trabajando para otorgar atención oportuna y acelerar los tiempos de movilidad de los pacientes al interior del establecimiento", agregó el establecimiento.