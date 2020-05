Hotel cuatro estrellas será residencia sanitaria para personal de salud contagiado en Concepción

El Gobierno confirmó el acuerdo con el Hotel Atton de Concepción, que fue habilitado con 20 habitaciones para ser residencia sanitaria exclusiva del personal de salud que se contagie en el marco del combate a la pandemia de Covid-19 en el Biobío.

Este recinto, que en las cadenas hoteleras del país está evaluado con cuatro estrellas, forma parte de la estrategia que busca que las personas y funcionarios de la salud que por contacto estrecho o contactos indirectos deben hacer cuarentena y no tienen donde hacerlo de manera segura.

El intendente del Biobío, Sergio Giacaman, señaló que "de manera inédita estamos inaugurando una residencia sanitaria para quienes son funcionarios de la salud, eso va a ser el hotel Atton en la provincia de Concepción".

"Próximamente vamos a estar anunciando uno también en la provincia de Biobío", añadió.

Otras residencias

Actualmente la Región del Biobío tiene 256 cupos disponibles en seis residencias sanitarias, y tiene una ocupación, a la fecha, con 94 personas en las tres provincias.

El seremi de Salud del Biobío, Héctor Muñoz, precisó sobre el uso que "una vez que la persona es confirmada como positivo a Covid-19, es muy importante que informe si cuenta con espacio físico para realizar su cuarentena de 14 días, ya que de lo contrario, nosotros realizamos evaluación, y si cumple requisitos, gestionamos su traslado a la residencia sanitaria".

Entre los requisitos se encuentran no presentar sintomatología severa, no requerir hospitalización, y no contar con condiciones necesarias para realizar un aislamiento seguro.