IFE Universal: Rubilar pide rápida tramitación para iniciar pagos este mes

La ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, pidió a los parlamentarios aprobar lo antes posible el proyecto del IFE Universal, con el fin de empezar a pagar estos beneficios a fines de junio.

En el marco del segundo trámite legislativo de la iniciativa, durante esta jornada se inició su análisis en la Comisión de Hacienda del Senado, en la que participaron los ministros de Desarrollo Social y Hacienda.

Rubilar explicó el estado del proyecto y pidió una pronta tramitación para poder pagar los nuevos montos, que llegan hasta la línea de la pobreza y un poco más en el caso de familias de tres y cuatro integrantes.

"Pudiéramos ojalá poder avanzar pronto, porque insisto, nosotros abrimos el proceso mañana de inscripción de los beneficios para junio y eso obviamente si lo aprobamos a la brevedad significaría que a fines de junio podríamos iniciar este pago con las nuevas condiciones y eso sería una muy buena noticia para los chilenos y las chilenas", dijo la ministra.

"Una persona que está en el último decil, ¿va a poder recibir el beneficio? Sí, lo único que vamos a solicitar para ellos es una declaración de ingresos, que se va a abrir cuando ingresen a la página ingresodeemergencia.cl, donde van a tener que referir ellos, con una declaración propia, en la cual confiamos, que tienen menos de 800 mil pesos líquidos de ingreso por integrante del hogar", añadió.

Reparos en la oposición

Durante la sesión, el senador independiente Carlos Bianchi confirmó que pedirá considerar que el pago de septiembre, cuarto mes del beneficio, sea total y no del 50 por ciento como se encuentra estipulado actualmente.

"En la Cámara se logró el 50 por ciento para el mes de septiembre y yo sé que esto es conversable y desde ya le transmito el deseo de todas y todos de poder ojalá lograr el 100 por ciento para el mes de septiembre, más entendiendo que la ley efectivamente establece que pudiere en la eventualidad -si es que fuera necesario- haber una continuidad de lo que va a ser este proceso", planteó el parlamentario.

Por su parte, el senador Carlos Montes (PS) cuestionó que "cómo puede ser que nos están quedando afuera gente. Yo lo que he visto respecto a la Rettig, Valech y exonerados, por alguna razón que no entiendo, ellos no fueron incorporados administrativamente al Registro Social de Hogares y teniendo todos los datos el Estado, ¿por qué no se les incorporó administrativamente?".

"Yo entiendo que esto podría haber sido un problema hace un año y tanto, pero que se supone que en todo este tiempo íbamos a avanzar en perfeccionar, ampliar, el registro. Me preocupa, yo suponía que este proyecto estaba prácticamente listo, pero veo que en esta parte a lo mejor el Ejecutivo tiene que pensar y consultar a las distintas instituciones del Estado, que algo pueden ayudar", puntualizó.