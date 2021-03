IFE y Bono Covid: Gobierno alertó fin de beneficios si no se extiende el estado de catástrofe

En la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas se debatió y aprobó este martes el decreto mediante el cual el Presidente Sebastián Piñera solicitó al Congreso extender hasta el 30 de junio el estado de catástrofe por calamidad pública y que, entre otras cosas, permitiría mantener el toque de queda.

Hasta el Congreso llegaron en esta jornada el ministro de Salud, Enrique Paris, y el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, quienes expusieron ante los parlamentarios para defender la necesidad de aprobar esta medida.

Ossa alertó que en caso de no aprobarse el decreto, los beneficios que se han entregado durante la pandemia, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o Bono Covid, se acabarán.

"Sepamos que si este estado de excepción no es prorrogado, son millones los chilenos que van a perder los beneficios que este Congreso sabiamente les entregó en su oportunidad: el IFE, el Bono Covid, Crianza Protegida y varios otros que se han entregado a las personas fruto y como consecuencia del estado de excepción", puntualizó.

"Cada uno se hace responsable de lo que vota", apuntó Ossa.

Por su parte, Paris afirmó que Chile vive un rebrote de casos que se debe -en su opinión- a la falta de precaución en las vacaciones y no a los permisos entregados para éstas. "Tememos que eso se pueda replicar si es que se levanta el toque de queda", advirtió.

"En este momento nosotros estábamos viviendo un rebrote de casos que se debe, en mi opinión, a la falta de precaución que ocurrió durante las vacaciones, quizás en la comunicación de riesgo no fuimos lo suficientemente claro para decir que durante las vacaciones deberíamos haber insistido al máximo en mantener las medidas sanitarias y eso no se mantuvo", detalló el secretario de Estado.

"Eso es lo que nosotros tememos que pueda ocurrir durante las noches, liberando ciertas restricciones que tienen que ver con el toque de queda, podemos tener un aumento explosivo nuevamente de casos que no queremos que ocurra", acotó París.

En tanto, sobre la reapertura de los colegios, el líder del Minsal aseguró que "los niños no son vectores del coronavirus".

Tras la exposición de los ministros se inició el debate de los parlamentarios. Algunos de oposición han cuestionado la medida de excepción, aunque dan por sentado que de todas formas se va a aprobar.

El diputado socialista Marcos Ilabaca, uno de los más críticos a esta medida, acusó que las medidas que está impulsando el Gobierno para enfrentar a la pandemia "están matando gente''.

Diputados acusan "chantaje"

Las palabras de Ossa, sin embargo, fueron duramente reprochadas por parte de los diputados y aseguraron que "toma de rehén al pueblo de Chile" para lograr la nueva prorrogación del estado de catástrofe.

"El ministro Ossa toma de rehén al pueblo de Chile y dice que si no le renuevan el estado de catástrofe van a perder los beneficios económicos, sociales, de postergación de pago y otros que están asociados a la existencia del estado de catástrofe", fustigó el diputado socialista Marcelo Schilling.

"Aprueben o bien yo les voy a echar la culpa a ustedes de que la gente volvió al hambre, a la escasez, a la incertidumbre, al drama, porque el Parlamento no aprobó esto. Típico chantaje matonesco de la clase alta chilena", añadió.

No obstante, "le vamos a aprobar la extensión del estado catástrofe porque así nos lo solicitó anoche el Colegio Médico", dijo Schilling.

Aunque tal como se esperaba, la medida fue aprobada por la Cámara Baja, el Frente Amplio y el Partido Comunista apuntaron su voto en contra.

"No podemos seguir entregando facultades con la amplitud que dan las de un estado de excepción a un Gobierno que ha violado grave y sistemáticamente los derechos fundamentales de las personas", señaló la diputada Carmen Hertz (PC).

"En segundo lugar, la ciudadanía no entendería en absoluto que se prorrogaran estas facultades cuando se ha utilizado el estado de excepción, no para atender situaciones sanitarias, sino principalmente como instrumento de control social y político, y en particular en la Región de La Araucanía", agregó.

El Senado votará mañana miércoles el oficio del Gobierno.