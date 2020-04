Industria del Turismo en la Región de Los Lagos presenta números rojos este 2020

Con cifras en rojo está la industria del turismo de la Región de Los Lagos, según explicó el director de la Cámara de Comercio y Turismo de Puerto Montt, Eduardo Salazar, quien augura un futuro negro para el sector, con ventas en cero desde que partió la pandemia de Covid-19 en Chile.

El directivo recalcó que los restaurantes, las cafeterías y los locales nocturnos están con cero ventas debido a la orden que emanó desde la autoridad, de mantener cerrados este tipo de locales, por tanto, "hay locales que no han podido cumplir con los sueldos del mes de marzo, que aún están pendientes y además lo que se ha ofrecido públicamente por el Gobierno no ha llegado y el apoyo de los bancos no se recibe".

Salazar aclaró que en la región hay dos rubros que mueven la economía, uno de ellos es la industria del salmón y la otra, el turismo, por tanto, apuntó que "nos vamos a quedar sin hoteles, porque están cerrados de forma voluntaria, porque no tienen personas que lleguen a sus registros y ello va a implicar que en el corto a mediano plazo se va a quedar sin trabajo una cantidad de gente importante".

SERNATUR ESPERA QUE EN SEGUNDO SEMESTRE SE LEVANTE LA DEMANDA

La directora regional del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), Paulina Ross, dijo que el panorama no es bueno para todo el país, pero cree que a partir del segundo semestre podría comenzar a levantarse la demanda en el rubro, en tal sentido afirmó que "el análisis se hace en base a que la curva ha ido descendiendo y esperamos que en el verano el turismo se pueda abrir desde el nivel nacional".

En cuanto a planes de fomento y apoyo para el rubro del turismo, la autoridad del organismo planteó que aún no hay nada claro, "cuando se lance el programa de 'Reactívate con Sercotec', ahí podría dar mayores antecedentes".

Comentó la directora que ellos, como Sernatur, no cuentan con recursos para ir en ayuda inmediata de los empresarios afectados, por tanto, todo se hará a través del Ministerio de Economía.

Al respecto, Ross detalló que "las medidas económicas deben ser lo más transversal posible, porque hay muchos rubros que están afectados, por ello las medidas económicas tratan de abarcar a la mayor cantidad de empresas y personas en lo posible".

