Infectóloga: "No podemos saber que alguien haya quedado inmune por un año"

Tras la polémica surgida por la decisión del Ministerio de Salud de entregar un "carnet Covid" a quienes "con altísima probabilidad" son inmunes de adquirir nuevamente esta enfermedad, la vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Infectología, Claudia Cortés, afirmó en Lo Que Queda del Día de Cooperativa que, actualmente, no hay cómo saber que alguien pueda quedar inmune por un año.

"No sabemos cuánto dura (la inmunidad). Hoy aparece el ministro (Jaime Mañalich) diciendo que dura un año la inmunidad... me encantaría leer la literatura médica que avala eso, porque la enfermedad existe hace cuatro meses, entonces no podemos saber que alguien haya quedado inmune por un año", aseveró la infectóloga.

Hoy, Mañalich aseguró que "a la luz de la evidencia que hoy día tenemos, lo que podemos decir es que la inmunidad que produce la infección por coronavirus dura mucho tiempo, por lo menos, en el mínimo, lo que podemos proyectar es un año. A la luz de otros coronavirus, pareciera que esta inmunidad es permanente, que la persona que se infecta por coronavirus y sufre esta enfermedad de Covid-19 queda inmune para siempre".

Sin embargo, Cortés planteó que los otros coronavirus "no son exactamente iguales, por eso este coronavirus (Covid-19) ha tenido el nivel de agresividad y repercusión que es bien distinta a los coronavirus habituales (...) no sabemos si son comparables, ese es el punto".

La profesional expuso que "hay un tema que es bien complejo: la gente se enferma clínicamente, tiene un cuadro que podría ser menor, gripal, puede ser incluso asintomático, no tener ninguna molestia o pueden terminar hospitalizados".

"Afortunadamente, la gran mayoría se mejora y en algún momento tiene que reincorporarse a su vida normal y volver a trabajar. ¿Cuándo? Ese es un punto que está súper debatido, de en qué momento las personas dejan de transmitir la enfermedad y quedan inmunes. No lo sabemos, porque la ciencia mundial no lo sabe", enfatizó.

Respecto a los plazos expresados por el titular de Salud, dijo que "se extrapola de otras infecciones virales que en 14 días la gente deja de excretar virus, de eliminar virus y de contagiar a otros, habrá algunos que lo hacen en menos de 14 días, pero sin duda hay unos que lo hacen en más de 14 días".

"Por supuesto que hay que llegar en algún momento a un consenso y probablemente 14 días o 21 días sea un buen momento. Necesitamos tener estas inmunoglobulinas que, hasta donde sabemos, todavía no están montadas en ningún laboratorio público ni privado", aseveró Cortés.

"Nos cuesta un poco entender la lógica detrás de estas cuarentenas parciales"

Otra medida que ha generado cuestionamientos son las cuarentenas parciales, como las que se implementarán desde este jueves en sectores de San Bernardo.

Sobre esto, Cortes reconoció que "como Sociedad de Infectología nos cuesta un poco entender la lógica detrás de estas cuarentenas parciales, incluso con comunas que están divididas por la mitad, en que la vereda norte está con cuarentena y la vereda sur no lo está".

"El virus no cruza esquinas, pero la gente sí y el virus se transmite por las personas", indicó.

La vicepresidenta de la Sociedad de Infectología sentenció que "si uno sólo vela por la salud de las personas, mientras más tiempo y más pronto estemos en un distanciamiento social adecuado y bien controlado, con buena fiscalización, vamos a lograr enlentecer la curva y no vamos a seguir subiendo el número de casos, como estamos viendo" actualmente.