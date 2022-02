El infectólogo e internista del Hospital Barros Luco, Ignacio Silva, conversó con Cooperativa y enfatizó que es un error "comunicar que el Covid-19 se trata de una enfermedad leve", porque baja la percepción de riesgo.

El especialista señaló que "hemos visto, sobre todo en los últimos días, un aumento significativo de la consulta a nivel del sistema de urgencia; consulta respiratoria por Covid y poco a poco empiezan a aumentar los casos que necestian hospitalización".

"La mayoría de las personas (internadas) no han completado su esquema de vacuanción: algunos que no tienen ninguna dosis de vacuna y otros que no se pusieron su tercera dosis", agregó Silva.

Consultado sobre el alto número de fallecidos reportados este jueves, el infectólogo recalcó que es preocupante "porque sin duda que ha ido aumentando con las semanas. Esto nos lleva a reforzar que ha habido un error al comunicar que hoy día el Covid es un enfermedad leve y que la variante ómicron genera un cuadro que no es de preocupación, porque eso hace que se baje la percepción de riesgo".

Sobre el quiebre de stock en los testeos, Silva señaló que "hay que reconocer que en una situación como la que estamos con esta variante, la red de laboratorios tiene un límite y ese límite ya se alcanzó. Existe el momento en que hay que priorizar a quien testear y a quien no; eso lamentablemente está sucediendo en distintos países y es una realidad que hay que aceptar".