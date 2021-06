Infectólogo Hospital Barros Luco: "Urge una reestructuración del plan Paso a Paso"

El infectólogo del Hospital Barros Luco, Ignacio Silva, señaló durante esta jornada que si bien la vacuna Sinovac -el preparado con mayor número de administrados en el país- ha obtenido buenos resultados en casos graves de pacientes con Covid-19, esta no ha logrado disminuir las tasas de contagio a nivel nacional.

"La vacuna de Sinovac no ha demostrado disminuir significativamente la tasa de contagio, por lo tanto, ante una situación de alta circulación viral, con elevado riesgo de contagio con la cantidad de casos que estamos viendo hoy en día, no podemos depender de la vacunación. Pero también hay un grupo de personas vacunadas y con sus dos dosis que se va a enfermar y que eventualmente también se va a complicar, porque las vacunas no son 100 por ciento efectivas", señaló Silva.

El infectólogo manifestó también que se debe realizar una modificación del Plan Paso a Paso debido al número de contagios actuales que vive el país.

"Tenemos que centrar las medidas en la contención, en la prevención. Creo que hace falta y urge una reestructuración del plan Paso a Paso, donde se pueda equilibrar la salud mental, el esparcimiento en espacio de bajo riesgo de contagio, hay que sincerar que estamos en una situación de colapso del sistema asistencial", añadió.

"EL MARGEN DE CAMAS QUE NOS VA QUEDANDO ES MUY ESTRECHO"

Si bien las autoridades del Ministerio de Salud habían previsto una inmunidad de rebaño para los meses de junio y de julio, los expertos lo ven un poco más lejano debido a la realidad que viven los hospitalizados respecto de las camas UCI a lo largo del país.

En este sentido, el jefe de la Unidad de Pacientes Críticos de la Clínica Indisa, el doctor Sebastián Ugarte, señaló que "(en) las unidades de cuidados intensivos se está ingresando aproximadamente a dos tercios de los pacientes que corresponden a pacientes contagiados por Covid que desarrollan una enfermedad grave; y un tercio de pacientes por otras enfermedades".

"Ahora el margen de camas que nos va quedando es realmente muy estrecho como para hacer frente a cualquier incremento de casos. Tenemos la esperanza de que la inmunidad comunitaria se vaya alcanzando, pero con cifras superiores al 75% de toda la población. La mala noticia es que ese nivel sólo se alcanzaría en una fecha posterior al término del invierno", finalizó el doctor.