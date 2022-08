Infectólogo por alza de casos Covid: "Es una situación preocupante la que estamos viviendo"

Luego de tres días con más de 11 mil casos diarios de Covid-19 en el país, el subdirector del Servicio de Salud Metropolitano Sur, Ignacio Silva, dijo que estamos en una "situación preocupante" debido al ingreso de subvariantes de ómicron que son "significativamente más contagiosas".

En conversación con Cooperativa, el infectólogo aseguró que "es una situación preocupante la que estamos viviendo, tiene probablemente la explicación en el ingreso y circulación de estas subvariantes de la variante ómicron", las cuales son "significativamente más contagiosas que todas las variantes previas, que pueden producir reinfección en aquellas personas que ya se haya infectado -incluso en un corto periodo de tiempo-, y que también escapa a la vacunación en el punto de prevenir el contagio".

Además, aclaró que hace un rato que las vacunas que utilizamos, "si bien siguen siendo tremendamente útiles para disminuir el riesgo de enfermedad grave y hospitalización y muerte por enfermedad, ya no nos ayuda mucho en prevenir el contagio".

Esto debido a que las variantes que circulan actualmente "generan este escape a la inmunidad y estos peak de contagio".

"Este aumento de casos, si es que logramos contenerlo con las medidas que conocemos de autocuidado, podemos evitar una sobrecarga del sistema asistencial. Hoy día no es lo mismo tener 13 mil casos con la cobertura de vacunación que tenemos hoy día, que lo que pasó en el 2020, pero por supuesto que si esto sigue aumentando y tenemos 15-20 mil casos, va a haber un aumento del estrés en la red y que hay que hacerse cargo de eso", puntualizó.

Finalmente, enfatizó en la importancia de la percepción de riesgo y que "sigamos teniendo claro que estamos en pandemia, que 13 mil casos no dan lo mismo, que 30 fallecidos es un número significativo y que por eso tenemos que ser conscientes de eso y retomar algunas medidas que algunas veces perdemos: el uso de mascarilla, el lavado de manos, la ventilación y ponerse al día con el esquema de vacunación".

Como también destacó que se debe mantener la Búsqueda Activa de Casos por parte de la autoridad sanitaria, ya que "los que tienen síntomas -la mayoría- se toma un antígeno, va a un centro de salud, esos son más fáciles de diagnosticar, los problemas están en las personas con muy pocos síntomas o sin síntomas que están positivo y contagiando sin saber, esa persona -por ejemplo- en una estación se va a subir al Metro sin saber que tiene Covid y puede contagiar a muchas personas a su al rededor, y eso no es por irresponsabilidad, es porque simplemente no tiene síntomas".