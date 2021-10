Informe Covid-19: Chile sumó 2.056 nuevos contagios y 11 fallecidos

El Ministerio de Salud informó 2.056 casos nuevos de Covid-19 en la última jornada, además de 11 fallecidos, totalizando 37.662 decesos desde que se inició la pandemia en nuestro país.

Los casos que se encuentran en la etapa activa del virus alcanzaron los 9.570, mientras que los casos recuperados son 1.629.125.

La positividad a nivel nacional es del 2,95%, mientras que la Región Metropolitana alcanzó una positividad del 4%, todo en base a 59.928 exámenes PCR realizados durante las últimas 24 horas.

Según el Minsal existen 439 hospitalizados por Covid-19, de los cuales 340 se encuentran conectados a ventilación mecánica; mientras que existen 276 camas críticas disponibles.

En tanto, del total de nuevos casos, 498 contagios son asintomáticos, 255 sin notificar y 1.303 presentan síntomas.

Posible tercera ola de contagios

Sobre las cifras registradas en el país durante las últimas semanas, el doctor Ignacio Silva, infectólogo del Hospital Barros Luco, afirmó que "lo evidente es que han aumentado los contagios de manera significativa, y si estamos o no en una nueva ola de contagios, probablemente lo sabremos de manera retrospectiva, pero lo más importante no es si es que estamos o no en una nueva ola, sino que cuál va a ser la magnitud que tenga esta ola de contagio".

"Ojalá no darnos cuenta cuando estemos en la cresta de la ola o cuando nos reviente encima, sino que prevenir que esta situación se nos escape de las manos, y que si es que es una nueva ola, que sea contenida y de una magnitud razonable para evitar el colapso asistencial, evitar fallecidos que podrían ser prevenibles", señaló el experto.

En esta línea, el asesor de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud (Minsal), Tomás Regueira, destacó que la vacunación contra el Covid-19 en el país puede generar que una tercera ola no afecte al sistema de salud, dado que la dosis que se ocupa preferentemente en Chile, que es Sinovac, "es muy efectiva en prevenir enfermedades graves y uso de cuidados intensivos".

Mientras que el doctor Rodrigo Blamey, infectólogo de la Clínica Las Condes, aseguró que "el aumento de casos empezó a ocurrir después que se disminuyeron las restricciones y, sobretodo, del funcionamiento de locales nocturnos con la eliminación del toque de queda, donde se permite que las personas se aglomeren en lugares cerrados y sin uso de mascarilla, yo creo que ese es el impacto que finalmente se tradujo en el mayor aumento de contagios".

"El uso de la mascarilla es fundamental para evitar nuevos contagios, el problema es que hay ciertos lugares donde no se usa, la mayor parte de los contagios nuevos probablemente ocurren en estos lugares donde no se usa, en primer lugar los domicilios, y en segundo lugar, los lugares públicos como pubs y restaurantes", puntualizó Blamey.