Ingreso Familiar de Emergencia: Lagos Weber fustigó "improvisación" del Gobierno

El senador PPD Ricardo Lagos Weber criticó la "improvisación" que, a su juicio, ha mostrado el Gobierno durante la tramitación de la ley de Ingreso Familiar de Emergencia, mientras la oposición exige aumentar los recursos del beneficio.

El proyecto fue despachado ayer por la Cámara Alta, no obstante, todas sus indicaciones fueron rechazadas y quedó sin un mecanismo para distribuir los 802 millones de dólares dispuestos por el Ejecutivo, por lo que es inaplicable.

Como estaba previsto, los senadores de oposición rechazaron una vez más los artículos principales de la iniciativa, que ya habían sido rechazados en la Cámara Baja, y que había repuesto el Ejecutivo en este segundo trámite, los que tienen que ver con la forma de distribuir los recursos que implica la ley, es decir, el detalle de los 65 mil pesos por persona, que equivale a cerca de 240 mil pesos para una familia de cuatro integrantes.

La oposición argumentó su rechazo en el monto insuficiente que se destinaría a las personas que no tienen ingresos formales para quedarse en sus casas y no exponerse a contagios y a contagiar; el Gobierno, por su parte, prepara un veto presidencial para reponer el mecanismo que distribuya esos 800 millones de dólares, en tanto que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dio nuevamente un portazo a aumentar esos recursos: "No podemos gastar todos los cartuchos", dijo esta mañana en Cooperativa.

En ese marco, Lagos Weber cuestionó que "si el Gobierno actuara con rápidez y hubiera previsto lo que iba a pasar ayer, porque la Cámara hace 10 días le dijo que iba a rechazar, habría presentado el veto y estaríamos votándolo hoy, pero en esto el Gobierno está improvisando todavía".

Asimismo, el diputado Pablo Vidal (RD) emplazó al Ejecutivo y afirmó que "éste es el momento de abrir la billetera, de endeudarse como lo han hecho los países desarrollados del mundo; están buscando deudas, si es necesario, con tal de que sus familias y sus pymes no quiebren".

"Exigimos al Presidente -agregó- que en el más corto plazo posible mande un veto aditivo que corrija este gran error que ha cometido, que cambie la cifra y podamos entregarle tranquilidad a las familias chilenas, que ahora más que nunca necesita quedarse en sus casas".

El Presidente Sebastián Piñera, por su parte, llamó al Congreso a aprobar la propuesta del Gobierno y advirtió que se debe "entender" que la "capacidad del Fisco no es infinita" y, con las medidas de apoyo económico que ya ha impulsado, "está llegando al límite de lo que puede hacer responsablemente".

Cámara hará testeos masivos por coronavirus

Luego de que ayer un familiar directo de un funcionario de la Cámara de Diputadas y Diputados dio positivo por Covid-19, el presidente de la corporación, Diego Paulsen (RN), decidió a suspender una sesión especial programada para este jueves.

Se trata de un secretario de dos comisiones de la Cámara Baja, cuya hija está contagiada, por lo que se aplicaron los protocolos vigentes en la corporación y, además, alrededor de 18 parlamentarios que tuvieron contacto con el trabajador entraron en aislamiento preventivo por petición de la mesa.

Esta mañana, en tanto, se conoció que el examen PCR del funcionario resultó negativo, pero mantiene la cuarentena preventiva ´por 14 días.

Paulsen defendió la medida ya que "por precaución, no queríamos exponer a ningún funcionario ni parlamentario a estar en un posible brote mayor de contagio", y anunció que "estamos tratando de hacer un testeo masivo: estamos tratando de busca un sistema de testeo básico de exámenes PCR con alguna institución de salud".

La sesión de Sala de esta mañana, que fue suspendida por la situación, quedó reprogamada para esta tarde, a las 15:00 horas, y tiene en tabla el informe de la comisión mixta sobre la dieta parlamentaria y el proyecto de reforma al Sename.