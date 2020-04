Ingreso familiar de emergencia: Oposición pide aumentar el monto y entregarlo por cuatro meses

El ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, explicitó ante la comisión ad hoc de la Cámara Baja el sentido de urgencia del proyecto de ingreso familiar de emergencia, iniciativa que busca beneficiar a las familias más pobres del país producto de la emergencia producida por la crisis del Covid-19, que inició este martes su discusión en el Congreso.

Se espera que beneficie a un universo de 4,5 millones de personas, según la fórmula del Ejecutivo, el cual se prolongará por tres menes de manera decreciente (una familia de cuatro integrantes podría recibir 260 mil pesos el primer mes), mientras los hogares cumplan con requisitos de no tener otros ingresos formales y pertenecer al 40 por ciento más vulnerable.

"¿Qué significa en la práctica? Que estamos hablando del mundo más vulnerable de los vulnerables, porque no hay una fuente de ingreso formal, no hay contrato de trabajo, no hay honorarios, no hay una pensión en estos hogares y que, específicamente, una crisis como ésta los impacta directamente porque -en la práctica- viven al día", expresó el titular de Desarrollo Social.

Y agregó: "¿Por qué es tan urgente desde la mirada de la política social este mundo? Porque una semana más puede generar una crisis de seguridad alimentaria, porque sin ingresos no tienen lo básico para vivir, entendiendo que ya vivían en promedio con 144 mil pesos como hogares".

Mientras que representantes de ocho partidos de oposición, desde la Democracia Cristiana hasta el Revolución Democrática, dieron a conocer su acuerdo con la petición mínima al Gobierno en este proyecto.

Piden que beneficie al 90 por ciento más vulnerable por cuatro meses y que mejore el monto por integrante de cada grupo familiar. Por ejemplo, considerando una familia de cuatro personas, la oposición pide que el beneficio sea de 450 mil pesos, como una forma de igualar la línea de la pobreza.

Advierten de eventuales "filas enormes" para solicitar este beneficio

En la Comisión de Hacienda, el diputado socialista Jaime Naranjo le hizo ver al ministro Sichel un punto práctico de este beneficio: "Si hay que solicitarlo, ¿usted se imagina las filas enormes si estamos hablando de la cantidad de personas yendo a Chile Atiende, al IPS, no sé a qué institución?".

"Porque tengo entendido que la ficha de Registro Social de Hogar ya nos determina cuántas personas hay en el hogar. Yo entiendo que a esa gente debería ser automático", apuntó.

Ante ello, el titular de Desarrollo Social admitió al menos tres veces que no está "enamorado" de la fórmula propuesta de inscribirse para optar al beneficio, por lo que le pidió a la subsecretaria de Evaluación Social buscar una fórmula alternativa.

El proyecto tiene discusión inmediata y ahora se dio paso al proceso de audiencias en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara Baja.

En paralelo, la bancada de Revolución Democrática informó formalmente el cambio permanente de su representante en la Comisión de Ética: Será Maite Orsini, en reemplazo del diputado Giorgio Jackson.