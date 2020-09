Innovación mundial: Paciente Covid fue salvado con técnica de hipotermia en Maipú

Una inédita técnica de hipotermia realizada en el Hospital El Carmen de Maipú permitió salvarle la vida a un paciente de Covid-19 que estuvo al borde de la muerte.

Nelson Lincopi, de 38 años, no era candidato para la máquina que oxigena la sangre, ECMO, debido a sus pocas probabilidades de sobrevida, por lo que se decidió aplicar este método que es estudiado para tratar a pacientes con distrés respiratorio.

Fue la primera vez a nivel mundial que se aplicaba esta terapia de enfriamiento corporal en un paciente de coronavirus y Lincopi era el candidato ideal: joven y sin preexistencias.

Su caso se produjo en junio, estuvo cinco días en hipotermia y hoy se recupera sin mayores secuelas pulmonares, según informó El Mercurio.

Uno de los médicos que lo trató, Pablo Cruces, intensivista pediátrico del Hospital El Carmen de Maipú e investigador de la Universidad Andrés Bello, explicó que el principio científico de esta técnica es que se produce un cambio fisiológico al enfriar el organismo por debajo de los 36 grado Celsius que tiene el cuerpo.

"Disminuye la actividad metabólica. En esencia, se inhibe la acción de enzimas que realizan 'tareas' a nivel celular. Se produce un estado hipometabólico, parecido a la hibernación. Al bajar la actividad metabólica se exige menos a los pulmones, porque el requerimiento de oxígeno es menor", con lo que se gana tiempo para que el organismo combata a la enfermedad, detalló el doctor al matutino.

Mientras que Lincopi recordó que "cuando desperté me tocaba y me sentía como carne recién salida del refrigerador. El personal del hospital me tiraba agua caliente y me cubría".

Tras el éxito de este caso, el recinto de salud evalúa volver a aplicar la terapia y el doctor Cruces pretende realizar una publicación científica.