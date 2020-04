Instalan primeras camas en hospital de campaña del Estadio El Teniente de Rancagua

En el polideportivo del Estadio El Teniente de Rancagua se comenzaron a instalar las primeras camas que serán parte del hospital de campaña ubicado en dicho sitio.

De acuerdo a lo informado por las autoridades, son 50 los elementos que ya se encuentran en el lugar, el cual funcionará como un anexo del Hospital Regional de Rancagua.

"Estamos aumentando el número de camas, y en este escenario este hospital de campaña va a ser fundamental. Esperamos que esté completamente operativo de aquí al 20 de abril, y en caso de ser necesario, como se dijo, vendrán otras etapas", indicó el intendente de O'Higgins, Juan Manuel Masferrer.

Por su parte, el director (s) del Servicio de Salud de la zona, Fabio López, manifestó que "estamos en la primera etapa en cumplimiento de los plazos con la habilitación de las primeras 50 camas".

"Me han solicitado y así me he comprometido, a que este recinto sea tomado como un anexo del Hospital Regional, para trasladar a los pacientes de menor complejidad y con ello poder aumentar nuestra capacidad de resolución en 100 a 150 camas", indicó el director del Hospital Regional, Fernando Millard.

El facultativo añadió que "habrá turnos de médicos las 24 horas del día, contará con enfermeras, auxiliares, tal como cualquier hospital" y que "en caso que un paciente hospitalizado en este anexo requiera de atenciones de mayor complejidad, contaremos con los implementos para su atención y con móviles preparados para su traslado inmediato, en coordinación con la unidad de pacientes críticos".

Actualmente la región registra 44 casos positivos por Covid-19.