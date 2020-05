Intendente Guevara: Cajas de alimentos serán para los más desposeídos y para la clase media

El anuncio del Presidente Piñera en la cadena nacional de anoche respecto a la entrega de 2,5 millones de canastas de alimentos para ayudar a las familias por la cuarentena obligatoria generó incomodidad en alcaldes ya que no hubo mayores detalles de esta iniciativa.

Los primeros datos sobre esta ayuda la entregó el director de Presupuesto, Matías Acevedo, quien en conversación con El Diario de Cooperativa dijo que los recursos para adquirir estos alimentos serán mediados a través de los distintos gobiernos regionales.

Posteriormente, profundizó en el tema el intendente metropolitano, Felipe Guevara, quien manifestó que se realizarán entregas casa a casa y que para la región corresponderán 1,8 millones de canastas, las cuales estarán destinadas no solo a las familias más vulnerables, sino que también a la clase media.

Guevara además dijo que espera que la entrega comience antes de fin de mes, pero que dependen de los proveedores y por lo que se desprende de sus palabras, los alcaldes no tendrán un rol activo en esto.

"Los municipios han estado haciendo un esfuerzo muy importante que se agradece y se reconoce. Ahora es el Estado que en forma masiva va a distribuir cajas de alimentos a cada uno de los hogares de nuestra Región Metropolitana, salvo para las familias más acomodadas", aseveró Guevara.

"Esta es una ayuda que va a las personas más desposeídas, pero también a la gran clase media de la Región Metropolitana. Son casi dos millones de viviendas, por lo tanto son prácticamente todas las viviendas de las comunas que están en cuarentena", añadió el intendente.

Felipe Guevara además detalló que son cajas con productos para dos semanas, que es el tiempo que se presume que dure la cuarentena obligatoria, y que contienen alimentos no perecibles, como legumbres, cereales, arroz y jurel entre otras cosas.

La molestia de los alcaldes

En tanto, varios alcaldes lamentaron la forma de comunicar esta medida, que no conocían, pues muchos vecinos acudieron a los municipios a pedir información sobre este beneficio, generando aglomeraciones, tal como lo plantearon los jefes comunales de Renca, Claudio Castro, y de Valparaíso, Jorge Sharp.

A su vez, el alcalde de La Granja Felipe Delpín dijo que solo fue informado hace algunos días de manera informal que se estaba preparando una ayuda en alimentos, pero sin detalles de cómo se va a hacer efectiva.

"Hay que aclararles a las personas que no hay ningún instructivo, que el Presidente lo que ha manifestado es que es un programa que se va a llevar adelante, pero hasta este momento no ha llegado nada. No sé si van a llegar cajas de mercadería, si van a llegar recursos para que compremos cajas de mercadería, no sé cómo va a ser", expresó.