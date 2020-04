Intendente Guevara está preparado ante eventual cierre de Santiago por fin de semana largo

El intendente Metropolitano, Felipe Guevara, aseguró a Cooperativa que si las autoridades sanitarias toman la determinación de cerrar la salida de Santiago para el próximo fin de semana largo (1 de mayo), están preparados para realizarlo de mejor manera que en Semana Santa.

"Estamos preparados para tomar una medida como esa (cordón sanitario) si es que la autoridad sanitaria lo instruye. O sea, si el equipo asesor que tiene el ministro Mañalich y el Gobierno determinan cerrar Santiago como en Semana Santa, estamos en condiciones de hacerlo sin ningún inconveniente", aseguró.

En el caso de ser decretado, las personas que necesiten ir o salir de Santiago por motivos justificados, ya sean laborales o de otra índole, serán permitidos.

Asimismo, el intendente aseguró que de ser determinada la medida restrictiva, esta se tomará mejor que en Semana Santa, en la cual se desarrollaron extensos atochamientos vehículares en ambas vías de las aduanas sanitarias.

Región de Valparaíso tomará sus resguardos

El intendente de la Región de Valparaíso, Jorge Martínez, explicó que "se diseñó un plan para Semana Santa que ha sido modelo en Chile... y ese plan se mantendrá permanentemente hacia delante y no solo para el primero de mayo".

El plan, explicó, cuenta con "19 controles sanitarios en todas las rutas de acceso a la región", que restringirán la entrada de turistas.

La alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, hizo un llamado a quedarse en sus casas y se mostró en desacuerdo con el plantemiento de normalidad que ha rondado entre las autoridades.

"Me preocupa que el concepto nueva normalidad esté confundiendo a las personas, yo creo que aquí no hay que confundirse, las cosas están claras, estamos viviendo una situación crítica y estamos próximos a un nuevo fin de semana largo que no quiere decir que tenemos que salir de vacaciones... tenemos que seguir cuidándonos y seguir en nuestras casas", solicitó.

La autoridad comunal afirmó que "ante la proximidad de un nuevo fin de semana largo, les he reiterado a las autoridades regionales y sanitarias que se anticipen en reponer todas las medidas que desalienten a las personas a visitar Viña del Mar".

"Es necesario mantener todas las medidas preventivas que se han tomado hasta ahora, como los cordones sanitarios, y otras que vendrán a futuro, para resguardar la salud y la vida de todas las personas", enfatizó.

Yo creo que es momento de poner el foco en fortalecer las medidas preventivas, en dar seguridad económica y social a las familias. Ya vendrán tiempos en que podamos actuar con mayor tranquilidad".