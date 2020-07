Izkia Siches: Hasta que no exista vacuna no habrá retorno a la "normalidad" como la conocíamos

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, comentó este miércoles el plan de desconfinamiento gradual, aún sin fecha, que reconoció estar trabajando el Ministerio de Salud, ante la mejoría en la situación de la pandemia de coronavirus en algunas zonas del país, principalmente en la Región Metropolitana.

En el balance de ayer, el ministro Enrique Paris informó que tranajan en un "plan para comenzar muy gradualmente, poco a poco, paso a paso, a avanzar en una futura estrategia de desconfinamiento", y que, según complementó la subsecretaria Paula Daza, podría ser bajo "parámetros epidemiológicos" recomendados por el Consejo Asesor.

Este tema abordó la representante del gremio médico en una conferencia de prensa, en la cual apuntó que ante un futuro desconfinamiento "necesitamos clarificarle a la ciudadanía que este debe ser progresivo y ordenado, con seguimientos de indicadores".

Se debe "clarificar que si existe retroceso en los resultados, este no es un camino en un solo sentido, sino que existe un riesgo real de retrocesos y que podamos tener nuevos rebrotes, con retornar a etapas de confinamiento", agregó.

Y en el contexto de la pandemia, afirmó que "hasta que no existe vacuna no hay retorno a la normalidad como la conocíamos".

Izkia Siches por planes de desconfinamiento: "no es un camino en un solo sentido. existe un riesgo real de retrocesos, podemos tener nuevos rebrotes... mientras no exista vacuna no hay retorno a la normalidad". @Cooperativa pic.twitter.com/rQvbv5pS0V