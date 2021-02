Izkia Siches: Hay que limitar la movilidad al máximo en materia internacional

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, aseguró en Cooperativa que se debe limitar al máximo la movilidad en materia internacional ante la aparición de nuevas variantes del Covid-19, solicitud que hasta el momento no ha sido escuchada por el Ministerio de Salud.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la doctora planteó que "en el contexto de las nuevas variantes, hemos planteado que Chile debería limitar todo el turismo, no solamente el turismo médico, deberíamos tener semi cerradas las fronteras y también limitar el viaje de los chilenos y los residentes en Chile con fines netamente recreacionales, cosa que el Gobierno no ha implementado hasta la fecha".

"En torno a los viajes internacionales, nosotros creemos que hay que intentar limitar la movilidad al máximo y lamentablemente el mensaje no ha sido claro, muchas personas han salido de Chile, chilenos y residentes en Chile, en este periodo estival, que nos parece son viajes innecesarios, con fines netamente recreacionales y que el país los debería haber limitado", sostuvo.

Siches planteó que "se han hecho algunos protocolos para materializar las cuarentenas en el retorno al país, pero no están siendo 100 por ciento en residencias sanitarias y obviamente eso tiene el riesgo de vulneración. Hemos tenido muchos casos importados de las nuevas variantes y nos parece que es una señal preocupante".

"En esa línea, le hemos planteado al Gobierno, desde que aparecieron las nuevas variantes, mantener las fronteras cerradas y solo permitir viajes muy puntuales, eso no solamente para los turistas, que es algo que a nuestro juicio no debería ocurrir en este momento en Chile, los turistas internacionales que vengan con fines recreativos, pero eso no se ha implementado", lamentó.

Finalmente, la dirigenta planteó que "si no hay capacidad de poder limitar los traslados terrestres irregulares por pasos no formales, eso es algo que tiene que manejar el Ministerio del Interior con los otros países colindantes para lograr una respuesta más sistémica, pero si ello sigue ocurriendo esas personas se tienen que vacunar de todas maneras".

Sobre el cuestionado veto a extranjeros de la campaña de vacunación -aclarado ayer por el Gobierno-, la líder del gremio planteó que "la duda que tenemos todavía es si hay que incluirlo explícitamente en la resolución, por si los equipos de salud tuvieran dudas en torno a la condición migratoria".