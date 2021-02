Jefe de Extranjería aclara: Migrantes irregulares sí tendrán acceso a vacunación

Álvaro Bellolio, jefe de Extranjería y Migración, aclaró que los migrantes irregulares sí tendrán acceso a la vacunación contra el Covid-19, tras la polémica desatada por un reportaje de la televisión peruana que aconsejaba hacer "turismo médico" hacia Chile, situación que derivó en un cambio en los lineamientos del Ministerio de Salud.

En conversación con Radio Sonar, Bellolio sostuvo que "los migrantes que están de forma irregular en Chile, por un decreto del año 2016, son Fonasa A. Por lo tanto, ellos tienen acceso a la vacunación. Quienes no van a tener acceso a la vacunación con los turistas con visa vigente o visa vencida o las personas que quieran ingresar de forma clandestina para vacunarse, pero los que ya están son Fonasa A y, desde mi perspectiva, ellos están en el calendario de vacunación".

"El punto principal y lo que planteaba el canciller es que no a los turistas porque el turismo de vacunas es perjudicial, es poco responsable (...) empaña un poco el proceso y tampoco a los futuros ingresos clandestinos, pero los que ya están acá, según el decreto de 2016, son residentes y tienen acceso a salud", puntualizó.

Posteriormente, en conversación con Radio Infinita, Bellolio aseguró que "ayer se comunicó mal", refiriéndose a la aclaración del ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, aseveró que "las personas que están en situación irregular y que además han hecho su autodenuncia, esas personas hoy día son Fonasa A y por lo tanto esas personas están incluidas y han estado incluidas desde siempre. Lo importante es decir que lo que no queremos en nuestro país que esto se transforme en un turismo de vacunas".

"En general lo importante es la aclaración y yo lo quiero aclarar, las personas que vienen a Chile y que van a ingresar en el futuro a Chile en forma irregular, que no han iniciado su proceso de autodenuncia, esas personas en este momento, en este calendario de vacunación que tenemos hoy día, no van a ser priorizadas porque obviamente no han regulado su situación, pero hoy día las personas que viven en Chile tienen derecho a su vacuna", añadió.