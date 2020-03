Joven que toca acordeón para sus padres enfermos: "Hay que querer a los viejitos, acompañarlos"

Gonzalo Acuña, el protagonista de un video viral en el que aparece tocando el acordeón -a distancia- para sus padres enfermos en Hualpén, Región del Biobío, conversó con Cooperativa y contó que lo motivó a realizar este gesto, que emocionó a cientos -acaso miles- de cibernautas.

"A nosotros nos faltaron hartas cosas", rememoró Acuña, pero "en mi casa había amor por cantidades 'industriales'. Mi papá tiene la salud delicada desde siempre, y mi mamita ha hecho un apostolado de amor con sus hijitos. Yo tengo unos papás lindos, po' Seba (Esnaola): son personas buenas, cariñosas", dijo en contacto con Una Nueva Mañana.

[Radio en vivo] El joven que emocionó a todos tocando el acordeón a sus padres enfermos habla en Cooperativa: "En mi casa faltaron hartas cosas, pero siempre abundó el amor" #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/m9n5OBHsjI — Cooperativa (@Cooperativa) 26 de marzo de 2020

"Yo voy a ayudar a mis papitos, de ahí (después) me voy donde mi hijito, comparto con él; después doy una vuelta con mi hijito para que les haga señas a los tatas, se saluden por la ventana y después me voy", explicó animadamente el joven.

"El vecino de mis papás me empezó a grabar cuando yo estaba de espalda. Después se acercó, grabó a mis papitos, me grabó a mí. Cuando yo estaba con mi hijito me sonaba y me sonaba el teléfono, me sonaba el WhatsApp (por la viralización del video)", relató.

[Radio en vivo] Gonzalo Acuña, joven acordeonista aficionado de Hualpén: "Anoche estuve hasta las 04:00 de la mañana despierto, respondiendo todas las cosas lindas que me escribían.... Hay que querer a los viejos, acompañarlos" #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/priuo21Jfe — Cooperativa (@Cooperativa) 26 de marzo de 2020

El hombre reflexionó que "hay que querer a los viejitos, ir a verlos, acompañarlos. Los viejos con cosas simples se vuelven locos. Yo le digo a mi hijo: cuando yo sea viejito tienes que hacer lo mismo", bromeó.