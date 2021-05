India es uno de los países más afectados por la pandemia de Covid-19, de hecho, este jueves 19 de mayo se superaron por primera vez las 4.500 muertes diarias por coronavirus. En este contexto, un joven de 18 años llamado Ramavath Shiva Naik decidió irse a vivir durante 11 días a la copa de un árbol. Todo ocurrió luego de enterarse de que estaba contagiado de Covid-19, según informa Times of India. “Mientras estaba allí, se me ocurrió la idea de colocar mi cama en el árbol. Aseguré mi cama atándola a las ramas con una cuerda (...) Sería mejor si hubiera un centro de aislamiento en cada aldea. Eso aseguraría que nadie tenga que sufrir como yo”, dijo a Times of India.

