Juan Sutil por ventiladores donados por la CPC: "Me sorprende que no estén en operación"

El empresario Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), dijo estar sorprendido luego de que un informe técnico requerido por la Subsecretaría de Redes Asistenciales al departamento de equipamiento médico del Ministerio de Salud revelara que de los 515 ventiladores mecánicos donados en 2020 por el gremio que lidera, apenas 32 se encuentran operativos en la red asistencial.

Según un reportaje del diario La Tercera, los equipos, que provienen de China y costaron a la CPC 10.000 millones de pesos, fueron adquiridos previo visado y autorización del Minsal.

El documento sostiene que de los respiradores adquiridos, sólo estaban operativos 28 ventiladores de la marca Aeonmed y cuatro de la marca Mindray. De los otros 483 restantes, 172 equipos sí fueron distribuidos y utilizados en las distintas Unidades de Paciente Crítico (UPC) del país mientras que 343 se encuentran en bodegas debido a que se les encontraron fallas que impidieron ponerlos en uso u obligaron su retiro.

Desde el Gobierno se ha explicado que algunos de los ventiladores no tenían servicio técnico integral en Chile, y varios fueron reemplazados por equipos de mayor tecnología.

"Estos ventiladores (donados por la CPC) -como todas las cosas- tienen su vida útil, y en la medida en que van presentando fallas o que iban cumpliendo su periodo, iban siendo reemplazados por ventiladores más sofisticados que estaban a disposición y que el Gobierno había adquirido", dijo en el reporte televisado de este lunes el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac.

Sobre esto, Sutil dijo en un punto de prensa esta tarde que "lamentamos profundamente que durante estos meses no se hayan tomado las medidas para mantener los equipos posibles en servicio y en disposición de quienes puedan necesitarlos".

"Hoy se habla de una comisión investigadora. Yo creo que eso es positivo, porque eso ayuda a la transparencia y nosotros también queremos que se transparente", afirmó el líder del gran empresariado.

Sutil señaló que "estos respiradores están funcionando en muchas partes del mundo, están siendo adquiridos por otros países, incluso por Estados Unidos, y lo que me sorprende es que acá no no estén en operación".

"Lo que dice hoy el (ex) ministro (Jaime) Mañalich en una entrevista que los equipos fueron disponibilizados, utilizados y reemplazados por equipos occidentales y están ahí a resguardo. También dice que, quizás, no es producente denostarlos, porque son equipos de reserva", agregó.

"NOS REMITIMOS A LEVANTAR FONDOS, DONAR Y TRAER LOS EQUIPOS" CON INSTRUCCIÓN DEL MINSAL

Consultado sobre las fallas detectadas, Sutil apuntó que "eso es parte de lo que tiene que aclarar el Ministerio de Salud".

"Nosotros nos remitimos a levantar los fondos, hacer las donaciones, traer los equipos, hacerlo en un momento de la historia muy difícil de la Humanidad y eso lo hicimos a sugerencia, dirección e, incluso, instrucción de las autoridades locales", insistió Sutil.

"No sé si vengan con fallas. Lo que le puedo decir es que estos ventiladores son empresas de primer nivel en China, como el caso de Chen Wei, son ventiladores que están dispersos en diferentes partes del mundo y me sorprende de que no haya habido una gestión o una microgestión para poder manejar mejor estos equipos. Puedo entender de que para los médicos es más fácil usar equipos conocidos u occidentales y no asiáticos, pero de ahí a decir que venían con fallas puede ser que sea incorrecto", agregó.

Finalmente, el líder de la CPC aseguró que no considera una pérdida de dinero de lo ocurrido con el grueso de los respiradores: "Cualquier dinero invertido en la salud y en la vida de un chileno está bien invertido y no me arrepiento de eso. Me siento muy orgulloso de haber hecho todo eso en el momento más difícil de la pandemia", sostuvo.