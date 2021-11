Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 detectarán el coronavirus en el aire

Un grupo de expertos chinos desarrolló un sistema de detección de virus en aerosoles que activa alarmas si halla coronavirus en el aire de una estancia y que se usará en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, explicó hoy la organización del evento.

#Robots have been dispatched to help with epidemic prevention and control at Wukesong Sports Center, where the ice hockey competition for the upcoming #WinterOlympics will take place.#Beijing2022 pic.twitter.com/RYCyxJloFN — China SCIO (@chinascio) November 18, 2021

En una rueda de prensa, el Comité Organizador explicó que garantizará la "seguridad" de los JJ. OO. con avances tecnológicos que también se aplicarán a la desinfección, la cual incluirá técnicas de nanofiltrado para los sistemas de tratamiento de aguas y de refrigeración de las sedes de los Juegos.

En el caso del Centro de Wukesong, que acogerá las competiciones de hockey sobre hielo, se emplearán robots con spray desinfectantes.

El objetivo de Beijing es prevenir que los Juegos, que comenzarán el próximo 4 de febrero, sean el origen de un rebrote del virus en China, cuyas autoridades han hecho de la política de tolerancia cero contra el covid uno de sus principales orgullos.

✨🏒#Beijing2022 #icehockey test event has completed today. The Wukesong Sports Centre and National Indoor Stadium are ready to welcome Olympic players in the coming February. Looking forward to their spectacular performances!

📸: Fan Di pic.twitter.com/WsY7rsLgJS — Beijing 2022 (@Beijing2022) November 13, 2021

Pese a las estrictas medidas de prevención, ya se han detectado tres casos de covid entre los atletas que se encuentran en la capital china para participar en los eventos de prueba o en la propia cita olímpica.

Beijing será la primera ciudad de la historia en acoger unos Juegos de verano y otros de invierno, aunque en los de 2022 la ciudad sólo será sede de las pruebas sobre hielo, mientras que las competiciones sobre nieve tendrán lugar en Yanqing y Zhangjiakou, al norte de la capital.

NIEVE ARTIFICIAL Y 5G

Precisamente la falta de nieve es una de las principales preocupaciones: Yanqing y Zhangjiakou solo reciben alrededor de 20 centímetros al año, lo que hará necesario usar unos 186.000 metros cúbicos de agua para fabricarla de forma artificial.

En respuesta a los temores de que dicho consumo pudiera afectar, tal y como denunció Greenpeace hace dos años, al suministro de Pekín, las autoridades han llevado a cabo un trasvase que evitará que se reduzcan los niveles de las aguas subterráneas de la zona.

Además, el Comité aseguró que se usarán los cañones de nieve "más eficientes del mundo", que sólo se encenderán cuando los sistemas meteorológicos "de alta precisión" detecten una subida de la temperatura.

Beijing, as the first Dual Olympic City, is an amazing mixture of modernity and tradition. ✨As the #Beijing2022 #Olympic and #Paralympic Games approach, let’s experience "One Day in Beijing" together, from sunrise🌞 to sunset🌙. pic.twitter.com/Zo9Q6dE96P — Beijing 2022 (@Beijing2022) November 16, 2021

Por otra parte, los de Pekín serán los terceros JJ. OO. que cuenten con tecnología 5G para garantizar las comunicaciones, ya que muchas de las entrevistas deberán celebrarse en línea debido a que todos aquellos que lleguen del extranjero permanecerán en "burbujas" que los mantendrán aislados del resto de China.

Para ello, por ejemplo, se ha ideado una plataforma de entrevistas en la nube o un sistema de cámaras manejadas por control remoto para reducir las interacciones entre atletas y periodistas.