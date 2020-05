La Araucanía mantendrá los controles sanitarios para evitar llegada de turistas

El jefe de la Defensa Nacional en La Araucanía, Patricio Mericq, junto a los alcaldes, tomaron la decisión de continuar con los controles para evitar que las personas acudan a sus segundas viviendas, esto tras la determinación del Gobierno de levantar los cordones sanitarios de Temuco y Padre Las Casas.

El fin de las medidas restrictivas no fueron del agrado de las autoridades locales, así lo demostró el alcalde de Padre Las Casas, Juan Delgado (RN), quien anunció que continuarán con funcionarios municipales fiscalizando.

"Quiero informar que a partir del lunes vamos a tener al menos dos cordones sanitarios en nuestra comuna, que van a ser con nuestros funcionarios municipales y la idea es mantener la seguridad al menos en los sectores donde hay mayor flujo de vehículos", anunció.

El alcalde de Villarrica, Pablo Astete (RN), sostuvo que se realizarán controles exhaustivos para evitar el ingreso de turistas y así frenar la propagación del virus.

"Nosotros no vamos a aceptar la llegada de ninguna persona que no tenga residencia permanente en la comuna de Villarrica, en la zona lacustre. Estamos intensificando los controles sanitarios y las barreras de los accesos tanto de Freire como de Loncoche... no vamos a aceptar que vengan personas en calidad de turistas", aseguró.

La Araucanía registra en el último informa a 47 víctimas fatales con una de las más altas tazas de mortalidad en el país por Covid-19. En las recientes 24 horas se contabilizaron 71 nuevos contagios en la región.