La compleja situación de los ciudadanos bolivianos que aún no pueden volver a su país

Alrededor de 70 ciudadanos bolivianos que se encuentran pernoctando fuera del consulado de su país para ser repatriados, viven una compleja situación por no contar con los requisitos solicitados por el Gobierno de Bolivia para realizar el traslado.

"Nosotros estamos pidiendo a las autoridades que nos representan en este país que agilicen los trámites para que podamos regresar. El baño recién ayer acaba de llegar, no teníamos baño ni donde hacer las necesidades. No es que no queramos estar aquí (en Chile), es que aquí no tenemos nada", explicaron los inmigrantes.

Según detallaron, la mayoría de ellos son temporeros, por lo tanto no cuentan con domicilio registrado en Chile ni trabajo actualmente producto de la pandemia de coronavirus.

El capitán de la subcomisaría de Asuntos Diplomáticos de Carabineros, John Green, admitió que la situación es compleja debido a que los solicitantes no contarían con los requisitos del Gobierno boliviano.

"El protocolo establecido por el consulado general de Bolivia corresponde a que cada persona que solicite regresar a su país debe inscribirse al consulado. Posteriormente debiesen realizarse un examen PCR por su cuenta, y juntar alrededor de 200 personas para que el consulado gestione el traslado de ellos hacia la frontera ", señaló.

Sin embargo, Green relató que pese a que "estas personas están inscritas, no tienen donde permanecer", que es lo que solicita el protocolo, el que no considera albergues.

En los últimos meses alrededor de mil ciudadanos bolivianos -en varios grupos- han podido retornar a su país, luego de pasar semanas pernoctando a la intemperie en las afueras del Consulado ubicado en la comuna de Providencia.

PROCESO Y REQUISITOS

Mediante un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia detalló los siguientes requisitos y el proceso para solicitar la repatriación:

Inscribirse en el Consulado on line, de su jurisdicción, enviando su nombre completo, documento o carnet de Identidad, dirección en Chile y ciudad de origen en Bolivia. También debe informar si carece de documentos de identidad, doble nacionalidad o en el caso de niños y párvulos sus certificados de nacimiento.

Estas listas serán cotejadas con la PDI, para comprobar su habilitación para poder salir del país.

El solicitante, firmará un Acta de Compromiso de Sujeción medidas Sanitarias y Realización de Cuarentena Domiciliara.

Tomara la prueba del Covid-19 PCR- TR, en un centro médico autorizado por el Sistema de Salud de la República de Chile.

Debe obtener un Certificado Médico Sintomatológico y de nexo Epidemiológico emitido por un médico o institución debidamente registrada.

Guardar aislamiento en su domicilio, mientras se procese el PCR y se elaboren los certificados.

Una vez obtenido el resultado negativo del examen Covid-19 y teniendo todos los certificados, el Consulado organizará grupos (nomas de 200 personas) y fijará fecha de salida en autobuses.