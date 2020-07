La compleja situación de los jardines infantiles por la pandemia: 23 ya han cerrado sus puertas

Marcela Olivares, representantes de la Agrupación de Jardines Infantiles Unidos, explicó la complicada situación que vive el sector producto de la pandemia.

En conversación con Cooperativa, la representante explicó que diversos recintos pre escolares han intentado postular al Fogape, sin embargo "han sido rechazados en un 76 por ciento. Las cartas que nos han enviado los bancos señalan que somos muy frágiles como establecimientos de educación y, por lo tanto, no somos objetos de crédito".

"Estamos pidiendo un subsidio que nos permita mantenernos durante todo este tiempo. Nosotras, durante muchísimos años, hemos sido aliadas del Estado. Nosotras hemos impartido una educación que el Estado ha avalado, y no solo eso: el Estado no hubiese podido cumplir con la ley de protección a la maternidad si no hubiese contado con nuestras salas cunas", fustigó.

Olivares agregó que "tenemos, en nuestra base de datos, 23 jardines que ya cerraron. Pero eso no considera a los jardines que cerraron sus puertas y no dijeron nada a nadie".

"Tenemos jardines de La Reina, Ñuñoa, Lo Barnechea, San Miguel, La Cisterna, Valparaíso, de Concepción, de todo Chile, que han cerrado sus puertas", cerró.