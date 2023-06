La conquista de la naturaleza: los animales viajaron un 73% más lejos en el confinamiento

Durante el confinamiento por el coronavirus se vieron insólitas imágenes de animales conquistando las ciudades. Un nuevo estudio indica que aquel periodo alteró algunos comportamientos del movimiento de los mamíferos, que viajaron un promedio del 73% más lejos donde las medidas fueron más estrictas.

La investigación que publica hoy Science en portada contó con la participación de un nutrido equipo internacional de científicos, entre ellos de las universidades españolas de Oviedo (norte) y Huelva (sur).

2020’s #COVID19 lockdowns altered mammal movements worldwide, new research finds. The results illustrate how human activities constrain animal movement and how animals react when those activities cease.



Learn more this week in Science: https://t.co/4ESbO5EGw1 pic.twitter.com/YohlF9cAde