El potente testimonio de un hombre, desde la cama del hospital, tras contagiarse de coronavirus se viralizó en redes. Chuck Stacey era escéptico de la enfermedad, hasta que le tocó: "No usé mascarilla. Debí hacerlo, pero no lo hice. Creía que esto era sólo un resfrío, que iba a pasar, que era político. No pensé que una mascarilla ayudaría. Ustedes no quieren terminar como estoy yo. Tengo dificultad al respirar. Puede que me intuben si me pongo peor. Es muy difícil respirar. A cada persona le afecta de forma diferente, pero si te pasa como a mí, no lo deseas. Si usar una mascarilla reduce las opciones de contagiarte, aunque sea un 5 %, usa mascarilla. Hazlo por tus hijos, por tus seres queridos, por ti mismo".

