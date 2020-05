La ONU pidió "inmunidad" contra el "virus del odio" desatado con la pandemia

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, hizo este viernes un llamamiento mundial para frenar y contrarrestar el discurso de odio que se ha extendido en paralelo a la expansión de la pandemia de la Covid-19.

"Debemos actuar ahora para fortalecer la inmunidad de nuestras sociedades contra el virus del odio. Por ello, hoy pido que no se escatimen esfuerzos para erradicar el discurso del odio en todo el mundo", dijo Guterres después de advertir de que "la pandemia sigue desatando una oleada de odio y xenofobia, buscando chivos expiatorios y fomentando el miedo".

En un momento en el que, según el secretario general de la ONU, se necesita hasta "el último ápice de solidaridad" para afrontar la pandemia se ha registrado un aumento del "sentimiento xenófobo en internet y en las calles", se han extendido las teorías de la conspiración antisemitas y se han "producido ataques contra musulmanes en relación con la Covid-19".

"Se ha vilipendiado a los migrantes y refugiados como fuente del virus, y acto seguido se les ha denegado el acceso a tratamiento médico", denunció el máximo representante del organismo multilateral.

Asimismo, lamentó que hayan surgido "caricaturas despreciables" sobre las personas de la tercera edad, que se encuentran entre las víctimas más vulnerables, "que sugieren que también son las más prescindibles".

Periodistas, profesionales de la salud, trabajadores humanitarios y defensores de los derechos humanos "están siendo atacados por el simple hecho de hacer su trabajo", agregó el político portugués.

#COVID19 does not care who we are, where we live, or what we believe.



Yet the pandemic continues to unleash a tsunami of hate and xenophobia, scapegoating and scare-mongering.



That’s why I’m appealing for an all-out effort to end hate speech globally. pic.twitter.com/ojh957xhQq