La Reina: Pandilleros dieron una paliza a hombre que les pidió usar mascarilla

Un grupo de al menos siete personas propinó una golpiza a un vecino que les pidió usar mascarilla mientras estaban reunidos en una plaza de villa La Reina.

La discusión que comenzó con la solicitud de la víctima y la propia agresión fueron captadas en video por uno de los jóvenes.

En el registro, le exigen al hombre repetidas veces retirarse del lugar, asegurando que él tampoco portaba una mascarilla cuando se acercó. Pero cuando el sujeto se aleja, lo siguen y empiezan a patearlo en el suelo.

"Se alteraron un poco las niñas y, finalmente el grupo de cuatro varones que estaba atrás se acercaron. Eran cuatro varones y tres mujeres. Después de tanta discusión, yo me fui y ellos me siguieron y me pegaron. Yo pensé que habían sido solo los varones, pero al ver el video vi que también eran las mujeres", dijo el afectado a 24Horas.

🔴Fiscal Claudio Suazo formalizó a dos imputados por el delito de agresiones graves que afectó a joven en #LaReina Fiscal solicitó la cautelar de Prisión Preventiva, sin embargo, Tribunal decretó la cautelar de prohibición de acercarse a la víctima @JMPalaciosParra @MuniLaReina pic.twitter.com/370suFu57b — Fiscalia Oriente (@fiscaliaoriente) June 13, 2020

Dos de los acusados del hecho fueron detenidos y formalizados por el delito de agresiones graves la tarde de este sábado, quedando con prohibición de acercarse a la víctima.

El fiscal Claudio Suazo había solicitado la cautelar de prisión preventiva argumentando que su libertad "es peligrosa para la seguridad de la sociedad considerando el carácter del ilícito y la forma de comisión del mismo", según el Ministerio Público.

En tanto, CHV Noticias consignó que la víctima resultó con múltiples contusiones y la fractura de su muñeca derecha producto de la golpiza.