La UE deploró decisión "unilateral" de EEUU de prohibir vuelos desde gran parte de Europa

Los presidentes de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, Charles Michel, deploraron este jueves la decisión "unilateral" del presidente estadounidense, Donald Trump, de suspender todos los viajes desde gran parte de Europa a Estados Unidos como prevención ante el coronavirus.

"La Unión Europea desaprueba el hecho de que la decisión de Estados Unidos de imponer una prohibición de viaje fuese tomada de forma unilateral y sin consultas", señalan los dos dirigentes en un comunicado conjunto.

"El coronavirus es una crisis global, no limitada a ningún continente, y requiere cooperación y no acciones unilaterales", añaden.

El presidente Trump anunció este miércoles la suspensión de todos los viajes desde los países que pertenecen al espacio europeo Schengen de libre circulación a Estados Unidos para prevenir la propagación del coronavirus.

La suspensión entrará en efecto en la medianoche de este viernes y durará al menos 30 días, según el mensaje de Trump, emitido desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

En el comunicado, Michel y Von der Leyen aseguran que la UE está "llevando a cabo acciones fuertes para limitar la expansión del virus".

