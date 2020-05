Landerretche: Me preocupa mirada errada del Gobierno de que es momento para austeridad fiscal

El economista y ex presidente de Codelco, Oscar Landerretche, mostró preocupación por la mirada de "austeridad fiscal" con la que está actuando el Gobierno frente a la pandemia y apuntó a gestos del Ejecutivo para satisfacer a un sector de su coalición.

"Me preocupa una mirada, que yo creo equivocada, que este es un momento para mostrar austeridad fiscal. Yo lo he visto, he visto esa mirada y ha sido muy evidente en la necesidad de algunas de las autoridades económicas del Gobierno, que posiblemente no tienen esa mirada como personas, como profesionales, pero se han visto presionados por el flanco derecho de su coalición. Ha sido muy explícita la UDI y varios del mundo empresarial de exigirle una especie de prueba de fe a las autoridades, mostrando que no van a expandir el gasto fiscal significativamente", expresó en diálogo con Cooperativa.



En esa línea, el académico de la Universidad de Chile dijo que le "sorprendió el ministro de Hacienda (Ignacio Briones). Yo lo conozco, tengo un muy buen concepto de él, profesional y personal. A mí me pareció que esta historia de que la cuota iba bajando en tres meses -en alusión al Ingreso Familiar de Emergencia- no tiene ningún sustento técnico, ni financiero, ni fiscal, ni de incentivos. No tiene base. Me parece que es evidente que es un gesto hacia los sectores más conservadores de su coalición".

"No me parece que sea pertinente"

Landerretche, que propone una "economía de pandemia" en que el Estado provea de empleo a las personas -o que impulse su capacitación remota- y que con ello apalanque el sector privado, lamentó dicha situación y este estilo de "prueba de fe".

"Entiendo que la política es así. Sigo teniendo un buen concepto de él, pero lamento que ese tipo de cosas tenga que ocurrir, porque no me parece que este sea el momento y que ese tipo de medidas sean medidas que tengan que usarse para dar señales como pruebas de fe y cosas por el estilo", afirmó el economista.

"No me parece que sea pertinente y el Gobierno lo está viviendo con ese enredo que tiene con las canastas familiares. Le va a ser muy difícil al Gobierno poder proveer canastas familiares a la misma velocidad que podría entregar plata: la plata es más rápida de entregar", añadió el ex timonel de la cuprífera estatal.



Landerretche sostuvo que "a veces uno queda preso de sus propias palabras y por hacerles caso a los sectores más extremos de su coalición, también nos pasaba a nosotros cuando estábamos en el Gobierno, a veces haces tonterías y no es el momento para darse esos gustos".