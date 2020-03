Las isapres deben dar cobertura al coronavirus tras declaración de pandemia

Tras la decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de declarar como pandemia al coronavirus Covid-19, la Superintendencia de Salud aclaró que las isapres no se pueden excluir de la cobertura.

Mediante un comunicado, la superintendencia recordó que "las exclusiones de cobertura están taxativamente enumeradas en el artículo 190 del DFL1 de 2005, de Salud, dentro de las cuales no se contempla que las isapres se excusen de cubrir las prestaciones por una enfermedad declarada como pandemia".

Y recalcó que el contrato de salud previsional suscrito por los cotizantes con las isapres "forma parte de la seguridad social y de la protección del derecho a la salud, por lo que no podrían, en ningún caso, excluirse su cobertura por la declaración de pandemia, emergencia sanitaria u otra calificación similar".

En tanto, el superintendente de Salud, Patricio Fernández, comentó que "respecto de las Isapres, dado que tienen una regulación especial en la ley, las exclusiones, es decir, aquellas cosas que no va a cubrir la Isapre, están descritas en la ley, da lo mismo que el contrato de salud imponga otra cosa porque sólo la ley puede excluir".

"Las situaciones de pandemia no están descritas en la ley como una posibilidad de exclusión, por lo tanto, las Isapres deben cubrir, eso ya está cerrado. Ahora, con los seguros la situación es distinta, los seguros son contratos que aún no tienen una regulación sanitaria. Yo no puedo dar una opinión general, dado que no está en la ley, lo que yo le puedo decir a las personas es que vean su póliza", añadió la autoridad.

Luego, en conversación con Una Nueva Mañana, Fernández explicó que "esos seguros no están bajo la tutela, ni la regulación, ni una normativa especial que nosotros tengamos facultades de controlar como Superintendencia de Salud, ellos se rigen por la Ley de Seguros Generales, que está bajo la tutela de la Comisión para el Mercado Financiero".

"Las exclusiones en estos contratos de seguros, que son los que la gente contrata con un banco, con las clínicas, por fuera de las Isapres, contemplan, por lo general, en los casos de epidemias y pandemias exclusiones. Es importante que las personas se informen y pidan a su compañía de seguros la póliza, porque depende de cómo hayan redactado esa exclusión el momento en que empiece a regir", detalló.

⚠️COMUNICADO DE PRENSA⚠️

ISAPRES NO PUEDEN EXCLUIR COBERTURA POR DECLARACIÓN DE PANDEMIA



La Superintendencia de Salud aclara que las Isapres no pueden excluir cobertura, por la declaración de pandemia emitida por la OMS. pic.twitter.com/U12ZNbI6Nx — Super de Salud Chile (@SuperDeSalud) March 11, 2020

Ante esto, la Asociación de Isapres informó que los afiliados del sistema privado de salud cuentan con cobertura en los servicios "ambulatorios y hospitalarios, de diagnóstico y tratamiento, de acuerdo a lo establecido en su plan de salud", lo que incluye el examen para detectar el virus.

Además otorgarán licencias médicas a sus cotizantes en los casos que corresponda y lo que dispongan las autoridades de salud.

VARIOS SEGUROS DE SALUD EXCLUYEN PANDEMIAS

En tanto, las compañías de seguros de salud complementarios -que cubren sobre el costo del plan de salud base- excluyen, en su gran mayoría, las epidemias o pandemias.

Al revisar los términos y condiciones de las polizas, se logra extraer que se excluye de la cobertura "epidemias o pandemias declaradas por la autoridad competente o por la organismo de salud mundial competente".

El senador Guido Girardi (PPD) planteó que "tanto las isapres como los seguros complementarios van a tener que cumplir con las coberturas y es más, si el día de mañana aparece que se necesita otro examen, que es necesario para detectar el coronavirus, otra prestación, independientemente de que no esté arancelada, van a tener que darle la cobertura en función del costo real".