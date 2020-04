Las medidas que se analizan para combatir las pérdidas en los Fondos de Pensiones

Debido a las históricas pérdidas registradas en marzo por la contingencia del Covid-19 en los Fondos de Pensiones, las autoridades analizan diversas opciones para poder paliar esta crisis.

Las pérdidas en el fondo A fueron de un 16,4 por ciento y el B tuvo un retroceso de 13 por ciento. Mientras que en el fondo C, calificado como moderado, cayó un 10 por ciento en el mes de marzo.

Finalmente el fondo D tuvo una caída de 7,2 por ciento y el fondo E, el más conservador, registra en marzo un 2,54 por ciento de rentabilidad negativa.

Sobre esto, la diputada Gael Yeomans (CS), presidenta de la Comisión del Trabajo, dio a conocer que enviaron un oficio a la Superintendencia de Pensiones para preguntar qué se está haciendo frente a las pérdidas, y aseguró que la reforma de pensiones -que se encuentra en el Senado- debe ser tramitada a la brevedad.

"Esto reafirma la necesidad que en la reforma de pensiones tengamos una reestructura y que pueda ser tramitada en el tiempo más urgente posible. Nosotros vamos a insistir en que se requiere un sistema público. El hecho de que hoy dependemos en las pensiones de cómo se transan en el mercado y la administración de la AFP de cada capitalización individual hace muy complicado el futuro del sistema de pensiones", puntualizó la parlamentaria.

Por otro lado, los senadores de la Comisión del Trabajo se contactaron con el Gobierno para enviar una ley corta que congele los dineros de los futuros jubilados para aminorar las pérdidas.

El presidente de la instancia, Juan Pablo Letelier (PS), sostuvo que "las cuentas D y E no son las que han retrocedido mayormente comparado a las A, B y C, y queremos por ende generar un mecanismo de que esos dineros estuvieran en una cuenta bancaria para que no pierdan".

En esta ley corta también pretenden sumar a quienes ya están pensionados y reciben retiros programados.

En tanto, la sala del Senado pretende convocar a una sesión especial el próximo miércoles, a la que se espera que concurran los titulares de Hacienda y del Trabajo, Ignacio Briones y María José Zaldívar.

La presidenta de la Cámara Alta, Adriana Muñoz, afirmó que "es un tema que rebalsa el espacio de debate solo en la comisión de trabajo, y del que nos queremos hacer cargo como Senado para revisar la situación, escuchar cierto informe desde los propios ministros".

Autorizar retiro de los fondos

Una de las medidas que se han propuesto fue la impulsada por la AFP Uno, que planteó la opción de autorizar a los ciudadanos el retiro de hasta el 5 por ciento de sus fondos, a fin de "paliar los efectos de la grave crisis" provocada por la epidemia de coronavirus.

Esta medida fue altamente criticada por expertos en previsión ya que -según han señalado- va a generar que las pensiones en el futuro bajen.

"Es complejo. Sé que es duro para las personas que ven un saldo que les gustaría ocupar en esta contingencia, pero la verdad es que por el daño que hay uno espera que cuando se revierta esta crisis sanitaria perderán mucha pensión a futuro", señaló José Luis Ruiz, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

Evitar cobros de cotizaciones

Otra de las opciones que se han planteado para enfrentar esta situación -y que ha tenido mucha más aceptación- es la que mientras dure la emergencia se suspenda el cobro de cotizaciones para subir el sueldo.

"Me parece una idea razonable en el sentido de que si se suspende la cotización y después la entero cuando termine la crisis (...) Si usted recibe una especie de préstamo sin tasa de interés por tres o cuatro meses y usted se compromete a que después se le descuente el 11 ó 25 por ciento en un lapso de dos años", puntualizó Nicolás Stac, especialista previsional.

"Es una mejor idea considerando que no es improbable que en los próximos meses el Fondo de Pensiones vuelva a caer", añadió.

Finalmente, los expertos indicaron que cambiarse de fondo no es conveniente porque pasada la crisis de la pandemia las bolsas deberían recuperarse.