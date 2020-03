Lavín pidió a vecinos que "tomen en serio" la cuarentena preventiva en el sector oriente

El alcalde Joaquín Lavín (UDI) llamó a los vecinos a que "de verdad se queden en casa" y "tomen en serio" la cuarentena preventiva decretada en tres comunas del sector oriente de la capital: Las Condes, Vitacura y La Reina.

"Estamos utilizando todos los medios tecnológicos: los drones, los parlantes de los puestos inteligentes que están en las plazas, los autos de seguridad ciudadana. Vamos a ir pasando por los barrios pidiendo a los vecinos que nos tomemos en serio esto y que de verdad nos quedemos en la casa", dijo Lavín.

El jefe comunal indicó que también se está "dando la facilidad a los adultos mayores para que llamen al 1402 por si es necesario un sistema de delivery", agregó.

Lavín recordó que "el sector oriente es el que ha originado la mayor expansión de contagios" en el país.

En la zona se ha reducido la cantidad de personas deambulando por las calles, sin embargo, aún hay algunos que continúan realizando actividades deportivas o recreativas.

"Solamente he salido a pasear al perro y a comprar pilas, nada más. No salgo más, ya compré todo ayer, no me muevo más de la casa", contó uno de los vecinos al ser consultado por su acción.

Si bien la cuarentena preventiva recomienda el aislamiento, las personas no pueden ser multadas, ya que esto no ha sido decretado por el Gobierno. En el caso de que las personas que sí estén en cuarentena y la incumplan, podrían arriesgar hasta encarcelamiento, indicó el ministro Jaime Mañalich.