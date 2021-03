Lavín y Desbordes alistan propuesta económica "más universal" que medidas del Gobierno

Las nuevas ayudas económicas para enfrentar la pandemia anunciadas en la víspera por el Presidente Sebastián Piñera ya dividen a la coalición de Gobierno, a pesar de que desde Hacienda indican que se rescataron ideas de parlamentarios oficialistas en su preparación.

Entre quienes consideran insuficiente, por ejemplo, el que se confirmara la extensión y simplificación del IFE hasta junio, así como el ingreso a la Cámara del Bono Clase Media, están dos presidenciables de Chile Vamos: el UDI Joaquín Lavín y el RN Mario Desbordes, quienes alistan una propuesta que esperen llegue a manos del Mandatario a nombre del oficialismo.

"¿Cuánta plata le va a llegar a quién?", se preguntó el alcalde de Las Condes, al tiempo que cuestionó que aún "son muchos los requisitos, entonces yo creo que hay que complementar estas medidas con una más universal".

"Vamos a hacer una propuesta conjunta entre Mario y yo, que aúne las voluntades de los parlamentarios de Renovación Nacional y de la UDI, para pedir el apoyo de Gobierno para un gesto económico más masivo, más parejo, y que llegue al menos a 10 millones de chilenos", planteó el precandidato.

Aunque no se conocen más detalles al respecto, esta alternativa podría incluir el retiro de fondos de cesantía originado por Lavín hace unas semanas, y que fue ingresado por gremialistas al Congreso.

Desde RN, el diputado Francisco Eguiguren coincidió en que la batería de proyectos sigue teniendo "mucha letra chica", y por ende, el tercer retiro del 10 por ciento "sigue absolutamente vigente".

Oposición advierte que "insisten en los errores"

Por otro lado, si bien en la oposición valoran el aumento del Fondo de Emergencia Covid-19, que pasó de 12 mil a 18 mil millones de dólares, y reconocen que estos son recursos sustantivos, el senador socialista Carlos Montes planteó que estará atento al destino de esos montos.

"Estoy preocupado por el anuncio de ayer, no solo el gasto global, pero también los instrumentos, porque por lo que yo entendí al leer el discurso, el IFE no va a ir por ley, va a ir directo, automáticamente, y un conjunto de otras medidas no sé cómo van, o sea, es muy importante que se nos aclare antes que nada", remarcó el legislador, enfatizando que "6 mil millones de dólares es mucha, mucha plata".

En tanto, Giorgio Jackson (RD), quien integra la Comisión de Hacienda de la Cámara, cuestionó que en el Ejecutivo "parecen repetir e insistir en los errores que se cometieron el 2020", pues "se insiste en un Ingreso Familiar de Emergencia que es focalizado, que a muchas de las familias que lo necesitan no les está llegando, y a quienes les llega, muchas veces les resulta insuficiente".

Por otro lado, criticó que aunque "la mayoría del empleo que se ha perdido recae en las mujeres, tampoco se ven medidas que puedan reactivar" aquel segmento.