Leopardo de las nieves se contagió de Covid-19 en Zoológico de San Diego

En el Zoológico de San Diego, en Estados Unidos, se confirmó que un leopardo de las nieves se contagió de Covid-19.

El animal, identificado como Ramil, un macho de 9 años de edad, presentó en los últimos días tos y secreción nasal, por lo que sus cuidadores le decidieron realizar un examen contra el virus, confirmando su contagio.

A male snow leopard at the San Diego Zoo is suspected to have contracted SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19. Wildlife care specialists noticed the snow leopard was coughing and had nasal discharge, prompting the team to test for the virus. Results are pending at this time pic.twitter.com/GWLc6mygmw

A través de un comunicado, el zoológico informó el pasado viernes que Ramil no ha presentado otros síntomas adicionales, aunque de manera preventiva está en cuarentena junto a otros tres animales -una hembra de su especie y dos leopardos del Amur- y su exhibición suspendida.

Hasta el momento, se desconoce cómo se dio el contagio de este leopardo, dado que en el recinto informaron que tienen estrictas medidas sanitarias con su personal para el cuidado de animales: plan de vacunación para todos los funcionarios y uso obligatorio de mascarillas para quien no lo está.

Este caso se suma al registrado en enero pasado, cuando un grupo de ocho gorilas en el Safari Park del Zoológico de San Diego -instalación alterna al lugar- se contagió de coronavirus tras tener contacto con un trabajador que era asintomático del virus.

Tras esto, desde el recinto comenzaron una campaña de inoculación de emergencia con sus animales, aunque en el caso de Ramil aún no estaba vacunado al momento de su contagio.

In an abundance of caution, the leopard habitat will be closed to Zoo visitors until further notice. We ask that you keep our snow leopard and the incredible team of dedicated wildlife care professionals and veterinarians who serve him in your thoughts during this time. pic.twitter.com/FDDOnZBbpy