Líder escocesa: "Chile sirve como advertencia de lo que pasará si las restricciones se alivian demasiado rápido"

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, advirtió este sábado que el agravamiento de la segunda ola del Covid-19 en Chile, que ha puesto al país al borde del colapso hospitalario, pese a su exitoso proceso de vacunación, "es una advertencia" para analizar el levantamiento de las medidas restrictivas.

"Lo que está ocurriendo en Chile en este momento sirve como advertencia de lo que pasará si las restricciones se alivianan muy rápido y antes de que hayamos vacunado a un número suficiente de personas'', escribió la líder escocesa en su cuenta de Twitter.

Además, indicó que "el cuidado y precaución nos devolverán a la normalidad con más seguridad".

