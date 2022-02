Lleva 14 meses en cuarentena: Hombre ha dado positivo a Covid 78 veces seguidas

El caso de Muzaffer Kayasan ha dado la vuelta al mundo, ya que ha dado positivo a 78 pruebas consecutivas de Covid-19, según informa el medio local A Haber.

El hombre, que vive en Turquía, ha tenido que estar en cuarentena por más de un año.

Kayasan, que fue diagnosticado de leucemia hace cuatro años, contrajo Covid por primera vez en noviembre de 2020 y como ha seguido teniendo cada vez que se hace un test, se le ha hecho imposible vacunarse.

Según explicaron sus médicos, el sistema inmunológico de Kayasan está realmente debilitado, por lo que el virus no ha dejado su cuerpo -o ha vuelto-. Por ello, cumplió nueve meses de cuarentena en el hospital y otros cinco en su casa pese a no tener síntomas de Covid.

"Doy positivo constantemente. Cuando preguntamos a los científicos y a los médicos, nos dicen que mi sistema inmunitario está debilitado, porque tengo leucemia (...) Me mantienen vivo durante catorce meses con los medicamentos que me recetan. Es un proceso muy difícil", explicó.

Agregó que la situación ha afectado también su vida social, ya que no puede ver con regularidad a sus familiares y amigos. "No puedo abrazar a mi familia, no puedo hablar con nadie. No queda nada de mi vida social, de mi vida familiar. El covid-19 ha acabado con mi modo de vida", contó.

Contó que su esposa e hijo lo visitan ocasionalmente y después dan negativo a Covid, pero que le puede no poder ver a su nieta.

Muzaffer Kayasan hizo un llamado a la población mundial a inocularse porque "una persona que no está vacunada es para mí una persona que daña a la sociedad, a sí mismo y a su familia".

"En los meses que pasé en el hospital, vinieron muchos pacientes de leucemia como yo... Fui testigo de muertes, incluso de jóvenes", finalizó